メガハウスは8月19日、日本玩具協会が主催する「日本おもちゃ大賞2026」において、同社商品がゲーム&パズル部門「大賞」、キダルト部門「優秀賞」、バラエティ部門「優秀賞」を受賞したと発表した。

投資をテーマにしたすごろくゲーム「投資番付」

2026年9月中旬発売の「投資番付」(4,378円)が、ゲーム&パズル部門で大賞を受賞した。

同商品は、2～4人で遊べるすごろくゲーム。投資を「夢をかなえる為の手段」と位置付け、プレーヤーは「夢の実現」を目指し、「金(ゴールド)」「株」「暗号資産」への投資を組み合わせながら資産を増やしていく。投資先のレート変動や好景気・不景気などの経済情勢の変化に対応することで、市場環境の動きを楽しみながら体感できる。最も早く夢をかなえたプレーヤーが勝ちとなる。ゲーム内の世界はフィクションだが、実際の投資の仕組みをイメージしながら、家族や友人同士でお金の使い方や資産形成、将来の夢について会話を楽しめる。

「スーパーカブ110」をモチーフにした組み立てパズル

「KAITANICS Honda スーパーカブ110」(各7,700円)

「KAITANICS Honda スーパーカブ110」(各7,700円)が、キダルト部門で優秀賞を受賞した。

Honda「スーパーカブ110」の2022年モデル(型式:8BJ-JA59)」をモチーフに1/12のサイズで表現したホビー組み立てパズル。パーツは、全37個で構成し、エンジンやフレームなど実車をイメージしたパーツを組み立てることで、スーパーカブの構造や仕組みが楽しめる。あわせて、サイドカバーやシートの脱着やシートの開閉など、実車の仕様を再現した遊びごころのある構造で、カブファンもうなるディテールとギミックを凝縮した。本体の片側はスケルトンボディ仕様により、美しいフォルムと内部メカニズムを同時に堪能することができる。

ラインナップは、「グリントウェーブブルーメタリック」「バージンベージュ」「クラシカルホワイト」「タスマニアグリーンメタリック」の4種。2026年12月下旬発売。

「富嶽三十六景」を6面に再現したルービックキューブ

「ルービックキューブジャポネスク 葛飾北斎 富嶽三十六景」(4,950円)

「ルービックキューブジャポネスク 葛飾北斎 富嶽三十六景」(4,950円)が、バラエティ部門で優秀賞を受賞した。

日本美術×ルービックキューブの新シリーズ「ルービックキューブジャポネスク」の第1弾商品で、浮世絵師・葛飾北斎による「富嶽三十六景」より、厳選した6作品をデジタルプリントでキューブの6面に美しく再現した。スタンド付きでインテリアとしても飾れる。日本の伝統芸術が持つ圧倒的な世界観と、ルービックキューブならではのパズルの醍醐味を一度に楽しめる「遊べる美術品」。日本文化への関心が世界的に高まる中、日本芸術の魅力を届けるとともに、アート愛好家やパズルファン、海外旅行者のお土産としても人気だという。

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