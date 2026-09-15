







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間15日、エメ・シーハン投手のマイナーに降格させ、代わりにポール・ガーベイス投手をメジャー昇格させた。同日の試合では登板機会はなかったが、チャンスがほとんどないまま再降格する可能性もあるかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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今季のガーベイスは昇降格を複数回繰り返しており、4登板、防御率2.35とあまり出番には恵まれていない。今回の昇格はブルペンに厚みを持たせるためとみられているが、どういった役割を担うのかは不透明な状況だ。



そのガーベイスについて、同メディアは「彼が加わることで、ドジャースは敵地で行われるシンシナティ・レッズ4連戦に向け、ブルペンにフレッシュな投手を加えることができる。ただし、クリス・ブビック投手が早ければ水曜日にもアクティブロースター入りする候補となっているため、彼の滞在は比較的短いものになるかもしれない。彼は1シーズンの上限である5回に達するまで、あと1回マイナーへオプションすることができる」と記している。



現状では他投手復帰までの“つなぎ”に過ぎないようだが、評価を覆す機会は訪れるのだろうか。











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