







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの仲三優太が15日、ナゴヤ球場で行われた中日ドラゴンズとのファーム公式戦に「4番・右翼」で先発出場。5回の第3打席で、ファーム今季20号となる2ラン本塁打を放った。







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西武が5－0とリードして迎えた5回表。一死一塁で左打席に入った仲三は、この回から登板した中日の3番手・井上剣也と相対した。



その初球、151キロのストレートを仲三が捉えると、打球は高々と舞い上がって右翼スタンドへ。打った瞬間に本塁打を確信した仲三は、ゆっくりと歩き出して打球の行方を見届けた。



リードを7点に広げるファーム今季20号2ラン。前日まで19本塁打でファーム・リーグ中地区のトップに立っていた仲三が大台に到達し、本塁打王争いでさらに存在感を示した。



仲三は初回の第1打席で遊飛、3回の第2打席は空振り三振、8回の第4打席は二ゴロに倒れ、この日は4打数1安打1本塁打2打点。試合終了時点のファーム成績は93試合、打率.290、20本塁打、66打点となっている。



仲三は5月に21試合へ出場し、打率.288、5本塁打、18打点を記録。本塁打と打点でファーム・リーグ中地区の月間2冠に輝き、5月度の「SMBC信託銀行 ファーム月間MVP賞」を受賞した。一軍でも今季11試合に出場し、打率.129、1本塁打、3打点を記録している。



今季から登録名を「仲三河優太」から「仲三優太」へ変更した23歳の長距離砲。ファームで本塁打を量産し、一軍再昇格へ向けて猛アピールを続けている。



西武は3回に石井一成の2号3ランなどで5点を先行。5回に仲三の一発で加点すると、10安打で8得点を挙げ、中日に8－4で勝利した。

































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⚾中日×西武（ファーム）

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