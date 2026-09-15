「三者三振で無失点」千賀滉大、9回のピンチを断ち切る！　メッツはまさか…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、14日（日本時間15日）に行われたボルティモア・オリオールズ戦に9回から救援登板し、2安打を許しながらも無失点、3奪三振でピンチを断ち切った。しかしチームは1-2で競り負け、この日の敗戦でポストシーズン進出の望みが消えたと米メディア『フィンガーレイクス1』が報じている。



試合はオリオールズが2回にヘストン・キエルスタッド外野手の適時二塁打で先制。



メッツは4回、A.J.イーイング外野手のソロ本塁打で1-1の同点に追いついたが、8回にガンナー・ヘンダーソン内野手がデドニエル・ヌニェス投手の甘く入ったスライダーを右中間へ運ぶ勝ち越し本塁打を放ち、再びオリオールズがリードを奪う。



1点差で迎えた9回に登板した千賀は、2安打を許して走者を背負う場面を作られながらも、後続を「三者三振で無失点」に抑えて試合を締めくくった。



だが、打線が追加点を奪えなかったことにより、オリオールズに逃げ切られてメッツは1-2で敗れている。



この日の敗戦で69勝81敗となり、同メディアによると「メッツはプレーオフ進出の望み消滅」という結果になった。



球団史上最高となる3億5840万ドル（約552億円）の開幕時総年俸を投じながら、勝率5割到達も絶望的な状況に追い込まれている。



先発したジョナー・トン投手は6回4安打1失点（自責点0）1四球6奪三振と粘りの投球を見せ自身初のクオリティスタートを記録したが、打線の援護が及ばなかった。



千賀は今季、故障離脱中のデービン・ウィリアムズ投手に代わってクローザー役を担い、この試合まで7回セーブ機会を成功させている。



今回はセーブ機会こそ発生しなかったものの、消化試合が増える終盤戦でも安定した投球を続けており、故障離脱前の不振から一転して守護神としての適性を示し続けている点は、来季に向けた大きなアピール材料となりそうだ。



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