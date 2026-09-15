







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、怪我の影響によって投手としての役割を大きく制限され、現在は打者としても今季中にどこまで貢献できるか不透明な状況となっている。そうした中、今季終了ではないかとの厳しい見方も出ている。米メディア『フォーブス』のピーター・チャワガ記者が言及した。



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大谷は今季、左膝の炎症と右上腕二頭筋の痛みを抱えながらプレーを続け、投手としては14試合の先発登板にとどまった。現在は完全に戦列を離れており、投手として今季中に復帰する可能性はほぼないと見られている。



さらに、問題は投手だけではない。打者としてどこまで復帰できるかも不透明で、球団はレギュラーシーズン中の出場よりも長期的な健康を優先する姿勢を強めている。



この状況で、大谷が今季中に本当に復帰するのかを巡る議論が過熱している。中には、球団が復帰の可能性を残しているように見せているだけで、実質的にはシーズン終了ではないかとの見方もある。



復帰が不透明な大谷についてチャワガ氏は「ドジャースは、ブレイク・スネル投手やタイラー・グラスノー投手を含む他の主力投手たちに対して、慎重な姿勢を示してきた。しかし、チームが3連覇を目指す中で、この時点で大谷を戦線離脱させることになれば、大きな驚きとなるだろう」と言及した。



投打で圧倒的な存在感を放つ大谷が今季絶望となれば、ドジャースにとって計り知れない痛手となる。今は最短での戦線を期待しつつ、球団から出される今後の判断や続報を注視したいところだ。











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