◆ 今季初登板から6戦で5勝！真中氏「ちょっと余裕すら感じますよね」

ソフトバンクのモイネロが15日、オリックス戦に先発登板。6回87球・3安打4奪三振1四球2失点で、今季初登板から6戦で5勝目を挙げた。チームの優勝マジックも「3」となった。

4回までは完全投球だったモイネロ。15日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説の笘篠賢治氏は「よかったですよ。初回のオリックスの1番・西川龍馬の初球から、これはなかなか打てないぞというような内容なんですね。力を入れている球に対して空を切る、スライダーもアウトローにきっちり決まる。ちょっと点差がついて抜く所もあったが、余裕の勝利なんですよね」と評価した。

もう1人の解説・野村弘樹氏が「まず立ち上がりですよね。あそこでずどーんと真っすぐで空振りが取れる。相手からすると、今日のモイネロもいいなというのも植え付けることができるので、その辺のモイネロのすごさというのも感じますね」と序盤から主導権を握った投球を称賛すると、MCの真中満氏も「頼もしい先発投手ですよね。しっかり試合を作るし、ちょっと余裕すら感じますよね」と感嘆した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』