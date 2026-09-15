カドフジは10月3日、「わらび餅専門店門藤 福島丸子店」を福島県福島市にグランドオープンする。

わらび餅専門店門藤 福島丸子店(イメージ)

同店では、国産の本わらび粉を使用した本わらび餅を展開する。とろけるような食感が、ほかにはない弾力とのどごしの良さが特徴で、ふくゆたか・黒ごま・深煎りの風味の異なる3種類のきな粉を合わせて提供する。

ミシュランシェフとタイアップして開発したわらび餅入りドリンク「WARABI-TA」など、多様なメニューを取りそろえる。

ミシュランシェフとタイアップした自信作のわらび餅入りドリンク

営業時間は11時～17時まで。定休日はなし。