カドフジは2026年1月24日、「わらび餅専門店門藤(かどふじ) 伊東店」をグランドオープンする。

完成店舗イメージ図

同店では、とろけるような食感を、風味の違う三種のきな粉で味わえる本わらび餅「大筥ぜいみ(おおばこぜいみ)」を販売する。商品名は「とろけるように柔らかい美味しい菓子」を意味する「脆味(ぜいみ)」から由来している。

大筥ぜいみ 3種のきな粉(深煎り・黒ゴマ・ふくゆたか)

そのほか、新感覚のわらび餅ドリンク「WARABI-TA」なども提供する。