カドフジは2026年1月24日、「わらび餅専門店門藤(かどふじ) 伊東店」をグランドオープンする。
同店では、とろけるような食感を、風味の違う三種のきな粉で味わえる本わらび餅「大筥ぜいみ(おおばこぜいみ)」を販売する。商品名は「とろけるように柔らかい美味しい菓子」を意味する「脆味(ぜいみ)」から由来している。
そのほか、新感覚のわらび餅ドリンク「WARABI-TA」なども提供する。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
寒い冬のお風呂「追い焚き」と「入れ替え」光熱費を節約できるのはどっち? FPが検証
限界間近!? 共働き世帯のリアル物語 第22回 【漫画】共働き家庭にあるあるな食事ルール? その内容に思わず共感!
「2025年生まれの子供の名前」ベスト10発表! 男の子は「湊ちゃん」が初の1位に、女の子は? - 明治安田生命保険が調査
日常のイラっとする瞬間 第17回 【漫画】男なら共感しかない、彼女との食事デートがめんどくさくなる理由。ここでの“凝り性”は正直勘弁してほしい
本当にあった「キャッシュレス決済」体験 第116回 【漫画】見ていないあいだに残高が……
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。