「鳴門の美しい景色をもっと自由に楽しみたい、でも移動が大変…」そう感じたことはありませんか？朗報です！世界最大級のYADEAが手掛ける高性能電動アシスト自転車が、今なら無料でレンタルできる「YADEA BIZ Rental」の実証実験が鳴門で始まりました。この記事を読めば、あなたの鳴門観光が劇的に変わる、その全貌がわかりますよ！私もこの情報には驚きました。

鳴門観光の常識を覆す！無料の電動アシスト自転車で巡る新しい旅

青い海と渦潮、豊かな自然、そして美味しい海の幸で知られる徳島県鳴門市。観光スポットもたくさんあって、どこを巡ろうか迷ってしまいますよね。でも、ちょっと心配なのが「移動手段」。バスや車もいいけれど、もっと自由に、もっと気持ちよく、鳴門の風を感じながら旅を楽しめたら…そう思ったことはありませんか？

そんなあなたの願いを叶える、とっておきの情報が入ってきました！なんと、2026年9月15日(火)から2027年2月末まで、鳴門市内の8つの主要施設で、高性能な電動アシスト自転車が【無料】でレンタルできる実証実験がスタートするというのです。これは鳴門観光の常識を塗り替えるかもしれません！

私が特に注目したのは、ただの自転車レンタルではないこと。世界最大級の電動モビリティブランド「YADEA（ヤディア）」の最新電動アシスト自転車が使えるという点です。これはもう、試さない手はありませんよね！

YADEA BIZ Rentalとは？鳴門での新しいモビリティ体験

今回鳴門で始まるのは、ハセガワモビリティ株式会社と鳴門エエとこクラブ、そしてエスカヒル・鳴門が連携して行う『YADEA BIZ Rental』というレンタルサービスの実証実験です。四国では初となるこの取り組みは、鳴門市内を中心とした観光スポットの周遊性向上や移動の利便性アップ、さらには交通安全・ルールの認知向上を目的としています。

「電動アシスト自転車なんてどれも同じでしょ？」と思っていませんか？実は、YADEAの自転車は一味も二味も違うんです。圧倒的なパワーと航続距離、使いやすさを兼ね備えた3種類のモデルから、あなたの旅のスタイルにぴったりの一台を選べます。

想像してみてください。美しい鳴門の海岸線を、潮風を浴びながらスイスイと走り抜ける自分を。坂道も電動アシストのおかげでラクラク！普段なら立ち止まってしまうような場所にも、気軽に足を延ばせるようになるはずです。

世界最大級YADEAの電動アシスト自転車を徹底解剖

YADEAというブランド、ご存知ですか？実はこのメーカー、2001年創業の香港上場企業で、電動バイク・電動自転車・電動キックボードなど、電動モビリティ業界では世界最大級を誇ります。年間販売台数は9年連続世界一（2017年～2025年）、累計販売台数はなんと1億台を突破しているというから驚きです。まさに、電動モビリティ業界をリードする存在なんですね。

鳴門を彩る3つの相棒！あなたの旅に最適な一台は？

そんなYADEAが鳴門に提供するのは、個性豊かな3つの電動アシスト自転車。あなたの旅の目的に合わせて、ベストな一台を選んでみましょう！

レンタル対象製品のイメージです

1. 圧倒的パワーと航続距離「TRP-01」

「今日は鳴門を隅々まで見て回りたい！」そんなアクティブ派におすすめなのがこのモデル。パワフルなアシスト機能と、長距離走行を可能にするバッテリーで、鳴門の広い範囲をストレスなく移動できます。坂道が多い場所でも、グングン進んでくれる頼もしい一台です。

2. どこへでも連れて行ける折り畳みファットバイク「HNT-01」

車での持ち運びを考えている方や、ちょっとした移動で使いこなしたい方にピッタリなのがHNT-01。ファットバイク特有の安定感に加え、折り畳みができます。ホテルの車に乗せて観光地まで移動し、そこから自転車で散策、なんて使い方もできちゃいます。これなら行動範囲もグッと広がりますね！

3. 初心者にも優しい街乗りモデル「CS600」

「電動アシスト自転車は初めて」という方や、街中での気軽な利用を考えているならCS600がおすすめです。フラットなハンドルで安定した乗り心地を提供し、通勤・通学から週末のサイクリングまで、幅広いシーンで活躍します。鳴門の街並みをゆっくりと探索するのに最適な一台と言えるでしょう。

各モデルの詳しいスペックはこちらの表も参考にしてみてください。

製品スペックの詳細（画像はプレスリリースに掲載されていたものです）

これら3機種の車体イメージは以下の通りです。

YADEAの3機種（画像はプレスリリースに掲載されていたものです）

どこで借りられる？鳴門の主要8拠点をチェック！

気になるレンタルポートは、鳴門を代表するリゾートホテルや施設ばかり。合計8か所にポートが設置され、借りたポートに返却する「ポートtoポート」形式です。これもまた嬉しいポイントですよね。

TRP-01(2台)、HNT-01(2台)HNT-01(2台)、CS600(2台)HNT-01(2台)TRP-01(2台)、HNT-01(2台)HNT-01(2台)HNT-01(2台)HNT-01(2台)HNT-01(4台)

ご覧の通り、どの施設にも複数の台数が用意されています。ホテルにご宿泊の方は、チェックイン・アウトに合わせて手軽に利用できるのが最大の魅力。観光の拠点からすぐにYADEAの電動アシスト自転車に乗って、鳴門探検に出かけられますよ！

【無料】で利用できる！気になる利用方法と注意点

「こんなに便利なサービスなのに、本当に無料なの？」と疑ってしまう方もいるかもしれませんね。ご安心ください、今回の実証実験期間中は、利用料金は無料です！これはもう、コスパという言葉では語れない、最高の体験が待っているとしか言いようがありません。

利用のポイント

（実証実験期間中のみ）ホテルや施設ご利用者を中心に、最大1日（借りたポートに返却）各施設にご確認ください

一点だけ注意してほしいのが、「安全な利用」です。電動アシスト自転車は便利ですが、自転車であることに変わりはありません。道路交通法（道交法）に則り、ヘルメットの着用（推奨）や交通ルールを守って、安全に楽しく利用しましょう。特に、初めて電動アシスト自転車に乗る方は、乗車前に操作に慣れておくことをおすすめします。あなたの安全が、この実証実験の成功に繋がります。

なぜ今、鳴門で電動アシスト自転車なのか？実証実験の狙い

今回の『YADEA BIZ Rental』は、単なる自転車の無料レンタルではありません。鳴門市が抱える観光における二次交通の課題解決や、渋滞緩和、さらにはインバウンド需要への対応、そして地域住民や従業員の移動の足としての有効性を検証する、非常に重要な取り組みなんです。

実証実験では、以下のような内容が検証されます。

電動アシスト自転車の利用数、満足度、試乗ルートの検証

アンケートなどによる利用ニーズの把握

の検証

走行に係る安全性の検証及び課題抽出

の検証

これは、観光客だけでなく、鳴門で生活する方々にとっても、より快適で持続可能なモビリティ環境を構築するための大きな一歩となるでしょう。将来的に、観光、通勤・通学、ショッピングなど、様々なシーンでYADEAの電動アシスト自転車が活躍する日が来るかもしれませんね。

鳴門の新しい風を感じよう！あなたの体験が未来を創る

2026年9月から始まるYADEAの電動アシスト自転車レンタルサービス。無料で世界最大級のブランドの最新モデルを体験できるこの機会は、まさに鳴門観光の新しい扉を開くものです。

鳴門を訪れる際は、ぜひこの『YADEA BIZ Rental』を活用して、これまでにない自由で快適な旅を楽しんでみてください。そして、アンケートを通じてあなたの率直な感想を伝えることが、鳴門の未来のモビリティサービスを形作る大切な一歩となります。

さあ、あなたもYADEAの電動アシスト自転車に乗って、鳴門の新しい魅力を発見する旅に出かけませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。