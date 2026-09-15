ＤｅＮＡ vs 巨人 2026年9月15日のプロ野球速報







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1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 巨人 巨 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 8 3 ＤｅＮＡ Ｄ 4 5 1 0 0 0 1 2 X 13 17 0 9回表 巨人の攻撃 【巨 2-13 Ｄ】

試合終了

OUT 2番 松本 剛 ライトフライ 3アウト

OUT 1番 平山 功太 サードゴロ 2アウト

OUT 9番 門脇 誠 ピッチャーゴロ 1アウト

OUT 守備交代：セカンド 牧 秀悟 に代わって 4番 三森 大貴

OUT 投手交代：ピッチャー 佐々木 千隼 に代わって 2番 岩田 将貴 8回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 2番 牧 秀悟 センターフライ 3アウト

OUT 巨2-13Ｄ 1番 度会 隆輝 ライトスリーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ 巨 2-13 Ｄ ランナー：3塁

OUT 9番 柴田 竜拓 空振り三振 2アウト

OUT 8番 古市 尊 空振り三振 1アウト

OUT 7番 林 琢真 センターヒット ランナー：1、2塁

OUT 6番 蝦名 達夫 レフトヒット ランナー：1塁

OUT 守備交代：センター 松本 剛 に代わって 5番 佐々木 俊輔

OUT 守備交代：レフト 鈴木 大和 に代わって 2番 松本 剛

OUT 投手交代：ピッチャー 代打 佐々木 俊輔 に代わって 7番 船迫 大雅 8回表 巨人の攻撃 OUT 8番 増田 陸 サードゴロ 3アウト

OUT 7番 鈴木 大和 デッドボール ランナー：1塁

OUT 6番 Ｂ・ダルベック ライトフライ 2アウト

OUT 5番 佐々木 俊輔 空振り三振 1アウト

OUT 代打：平内 龍太 に代わって 5番 佐々木 俊輔

OUT 守備交代：サード 筒香 嘉智 に代わって 9番 柴田 竜拓

OUT 投手交代：ピッチャー 若松 尚輝 に代わって 4番 佐々木 千隼 7回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 5番 神里 和毅 ライトフライ 3アウト

OUT 巨2-11Ｄ 4番 筒香 嘉智 センターヒット ＤｅＮＡ得点！ 巨 2-11 Ｄ ランナー：1塁

OUT 3番 佐野 恵太 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁

OUT 2番 牧 秀悟 ショートゴロ 1アウト

OUT セカンド 増田 陸が悪送球 ランナー：2塁

OUT 1番 度会 隆輝 セカンドエラー ランナー：2塁 7回表 巨人の攻撃 OUT 4番 大城 卓三 サードフライ 3アウト

OUT 3番 泉口 友汰 レフトフライ 2アウト

OUT 2番 松本 剛 フォアボール ランナー：1塁

OUT 1番 平山 功太 セカンドフライ 1アウト

OUT 守備交代：ライト 度会 隆輝 に代わって 6番 蝦名 達夫

OUT 守備交代：センター 蝦名 達夫 に代わって 5番 神里 和毅

OUT 守備交代：サード 宮﨑 敏郎 に代わって 4番 筒香 嘉智

OUT 守備交代：ファースト 筒香 嘉智 に代わって 3番 佐野 恵太

OUT 守備交代：レフト 佐野 恵太 に代わって 1番 度会 隆輝

OUT 投手交代：ピッチャー 代打 Ｊ・エンカーナシオン に代わって 9番 若松 尚輝 6回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 9番 Ｊ・エンカーナシオン ショートゴロ 3アウト

OUT 代打：東 克樹 に代わって 9番 Ｊ・エンカーナシオン

OUT 8番 古市 尊 ライトフライ 2アウト

OUT 7番 林 琢真 ライトヒット ランナー：1、2塁

OUT 6番 蝦名 達夫 デッドボール ランナー：1塁

OUT 5番 宮﨑 敏郎 レフトフライ 1アウト 6回表 巨人の攻撃 OUT 9番 門脇 誠 ショートフライ 3アウト

OUT 8番 増田 陸 ショートゴロ 2アウト

OUT 7番 鈴木 大和 空振り三振 1アウト

OUT 6番 Ｂ・ダルベック センターツーベースヒット ランナー：2塁 5回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 4番 筒香 嘉智 サードゴロ 3アウト

OUT 3番 佐野 恵太 センターヒット ランナー：1塁

OUT 2番 牧 秀悟 ショートダブルプレイ 2アウト

OUT 1番 度会 隆輝 ライトヒット ランナー：1塁

OUT 投手交代：ピッチャー 代打 Ｔ・キャベッジ に代わって 5番 平内 龍太

OUT 守備交代：サード 石塚 裕惺 に代わって 9番 門脇 誠 5回表 巨人の攻撃 OUT 5番 石塚 裕惺 サードゴロ 3アウト

OUT 4番 大城 卓三 センターヒット ランナー：1、2、3塁

OUT 3番 泉口 友汰 空振り三振 2アウト

OUT 2番 松本 剛 ショートヒット ランナー：1、2塁

OUT 1番 平山 功太 レフトヒット ランナー：1塁

OUT 9番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 1アウト

OUT 代打：赤星 優志 に代わって 9番 Ｔ・キャベッジ 4回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 9番 東 克樹 空振り三振 3アウト

OUT 8番 古市 尊 デッドボール ランナー：1、3塁

OUT 7番 林 琢真 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁

OUT 6番 蝦名 達夫 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

OUT 5番 宮﨑 敏郎 センターフライ 1アウト 4回表 巨人の攻撃 OUT 8番 増田 陸 空振り三振 3アウト

OUT 巨2-10Ｄ 7番 鈴木 大和 レフトツーベースヒット 巨人得点！ 巨 2-10 Ｄ ランナー：2、3塁

OUT 6番 Ｂ・ダルベック ライトフライ 2アウト ランナー：1、3塁

OUT 5番 石塚 裕惺 フォアボール ランナー：1、2塁

OUT 4番 大城 卓三 空振り三振 1アウト

OUT 3番 泉口 友汰 ライトヒット ランナー：1塁 3回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 4番 筒香 嘉智 見逃し三振 3アウト

OUT 巨1-10Ｄ 3番 佐野 恵太 センターツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-10 Ｄ ランナー：2塁

OUT 2番 牧 秀悟 センターフライ 2アウト

OUT 1番 度会 隆輝 センターヒット ランナー：1塁

OUT 9番 東 克樹 見逃し三振 1アウト

OUT 投手交代：ピッチャー 代打 中山 礼都 に代わって 9番 赤星 優志 3回表 巨人の攻撃 OUT 2番 松本 剛 センターフライ 3アウト

OUT 1番 平山 功太 ファーストフライ 2アウト

OUT 9番 中山 礼都 センターフライ 1アウト

OUT 代打：戸郷 翔征 に代わって 9番 中山 礼都 2回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 8番 古市 尊 キャッチャーファウルフライ 3アウト

OUT 7番 林 琢真 ライトフライ 2アウト

OUT 巨1-9Ｄ 6番 蝦名 達夫 レフトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-9 Ｄ

OUT 5番 宮﨑 敏郎 サードゴロ 1アウト

OUT 巨1-8Ｄ 4番 筒香 嘉智 ライトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-8 Ｄ

OUT 巨1-7Ｄ 3番 佐野 恵太 ライトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-7 Ｄ

OUT 2番 牧 秀悟 センターヒット ランナー：1、2塁

OUT ショート 泉口 友汰が後逸 ランナー：1塁

OUT 1番 度会 隆輝 ショートエラー ランナー：1塁 2回表 巨人の攻撃 OUT 8番 増田 陸 ファーストゴロ 3アウト

OUT 7番 鈴木 大和 ショートゴロ 2アウト

OUT 6番 Ｂ・ダルベック ショートゴロ 1アウト 1回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 9番 東 克樹 空振り三振 3アウト

OUT 巨1-4Ｄ 8番 古市 尊 レフトヒット ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-4 Ｄ ランナー：1、2塁

OUT 巨1-3Ｄ 7番 林 琢真 センターヒット ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-3 Ｄ ランナー：1、2塁

OUT 6番 蝦名 達夫 見逃し三振 2アウト

OUT サード 石塚 裕惺がファンブル ランナー：1、2、3塁

OUT 5番 宮﨑 敏郎 サードエラー ランナー：1、2、3塁

OUT 4番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1、2塁

OUT 3番 佐野 恵太 フォアボール ランナー：1塁

OUT 巨1-1Ｄ 2番 牧 秀悟 レフトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-1 Ｄ

OUT 1番 度会 隆輝 空振り三振 1アウト 1回表 巨人の攻撃 OUT 5番 石塚 裕惺 見逃し三振 3アウト

OUT 4番 大城 卓三 空振り三振 2アウト

OUT 3番 泉口 友汰 サードフライ 1アウト

OUT 2番 松本 剛 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

OUT 巨1-0Ｄ 1番 平山 功太 ライトホームラン 巨人得点！ 巨 1-0 Ｄ (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







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