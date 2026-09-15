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【巨 2-13 Ｄ】
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試合終了
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OUT
2番 松本 剛 ライトフライ 3アウト
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OUT
1番 平山 功太 サードゴロ 2アウト
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OUT
9番 門脇 誠 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：セカンド 牧 秀悟 に代わって 4番 三森 大貴
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OUT
投手交代：ピッチャー 佐々木 千隼 に代わって 2番 岩田 将貴
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OUT
2番 牧 秀悟 センターフライ 3アウト
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OUT
巨2-13Ｄ
1番 度会 隆輝 ライトスリーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ 巨 2-13 Ｄ ランナー：3塁
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OUT
9番 柴田 竜拓 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 古市 尊 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 林 琢真 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
6番 蝦名 達夫 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：センター 松本 剛 に代わって 5番 佐々木 俊輔
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OUT
守備交代：レフト 鈴木 大和 に代わって 2番 松本 剛
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 佐々木 俊輔 に代わって 7番 船迫 大雅
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OUT
8番 増田 陸 サードゴロ 3アウト
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OUT
7番 鈴木 大和 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
6番 Ｂ・ダルベック ライトフライ 2アウト
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OUT
5番 佐々木 俊輔 空振り三振 1アウト
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OUT
代打：平内 龍太 に代わって 5番 佐々木 俊輔
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OUT
守備交代：サード 筒香 嘉智 に代わって 9番 柴田 竜拓
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OUT
投手交代：ピッチャー 若松 尚輝 に代わって 4番 佐々木 千隼
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OUT
5番 神里 和毅 ライトフライ 3アウト
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OUT
巨2-11Ｄ
4番 筒香 嘉智 センターヒット ＤｅＮＡ得点！ 巨 2-11 Ｄ ランナー：1塁
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OUT
3番 佐野 恵太 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
2番 牧 秀悟 ショートゴロ 1アウト
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OUT
セカンド 増田 陸が悪送球 ランナー：2塁
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OUT
1番 度会 隆輝 セカンドエラー ランナー：2塁
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OUT
4番 大城 卓三 サードフライ 3アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 レフトフライ 2アウト
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OUT
2番 松本 剛 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 平山 功太 セカンドフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 度会 隆輝 に代わって 6番 蝦名 達夫
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OUT
守備交代：センター 蝦名 達夫 に代わって 5番 神里 和毅
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OUT
守備交代：サード 宮﨑 敏郎 に代わって 4番 筒香 嘉智
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OUT
守備交代：ファースト 筒香 嘉智 に代わって 3番 佐野 恵太
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OUT
守備交代：レフト 佐野 恵太 に代わって 1番 度会 隆輝
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｊ・エンカーナシオン に代わって 9番 若松 尚輝
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OUT
9番 Ｊ・エンカーナシオン ショートゴロ 3アウト
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OUT
代打：東 克樹 に代わって 9番 Ｊ・エンカーナシオン
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OUT
8番 古市 尊 ライトフライ 2アウト
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OUT
7番 林 琢真 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
6番 蝦名 達夫 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 レフトフライ 1アウト
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OUT
9番 門脇 誠 ショートフライ 3アウト
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OUT
8番 増田 陸 ショートゴロ 2アウト
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OUT
7番 鈴木 大和 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 Ｂ・ダルベック センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
4番 筒香 嘉智 サードゴロ 3アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 牧 秀悟 ショートダブルプレイ 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｔ・キャベッジ に代わって 5番 平内 龍太
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OUT
守備交代：サード 石塚 裕惺 に代わって 9番 門脇 誠
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OUT
5番 石塚 裕惺 サードゴロ 3アウト
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OUT
4番 大城 卓三 センターヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
3番 泉口 友汰 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 松本 剛 ショートヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 平山 功太 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 1アウト
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OUT
代打：赤星 優志 に代わって 9番 Ｔ・キャベッジ
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OUT
9番 東 克樹 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 古市 尊 デッドボール ランナー：1、3塁
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OUT
7番 林 琢真 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
6番 蝦名 達夫 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 センターフライ 1アウト
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OUT
8番 増田 陸 空振り三振 3アウト
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OUT
巨2-10Ｄ
7番 鈴木 大和 レフトツーベースヒット 巨人得点！ 巨 2-10 Ｄ ランナー：2、3塁
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OUT
6番 Ｂ・ダルベック ライトフライ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
5番 石塚 裕惺 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
4番 大城 卓三 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 筒香 嘉智 見逃し三振 3アウト
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OUT
巨1-10Ｄ
3番 佐野 恵太 センターツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-10 Ｄ ランナー：2塁
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OUT
2番 牧 秀悟 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 東 克樹 見逃し三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 中山 礼都 に代わって 9番 赤星 優志
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OUT
2番 松本 剛 センターフライ 3アウト
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OUT
1番 平山 功太 ファーストフライ 2アウト
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OUT
9番 中山 礼都 センターフライ 1アウト
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OUT
代打：戸郷 翔征 に代わって 9番 中山 礼都
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OUT
8番 古市 尊 キャッチャーファウルフライ 3アウト
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OUT
7番 林 琢真 ライトフライ 2アウト
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OUT
巨1-9Ｄ
6番 蝦名 達夫 レフトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-9 Ｄ
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 サードゴロ 1アウト
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OUT
巨1-8Ｄ
4番 筒香 嘉智 ライトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-8 Ｄ
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OUT
巨1-7Ｄ
3番 佐野 恵太 ライトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-7 Ｄ
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OUT
2番 牧 秀悟 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
ショート 泉口 友汰が後逸 ランナー：1塁
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OUT
1番 度会 隆輝 ショートエラー ランナー：1塁
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OUT
8番 増田 陸 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
7番 鈴木 大和 ショートゴロ 2アウト
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OUT
6番 Ｂ・ダルベック ショートゴロ 1アウト
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OUT
9番 東 克樹 空振り三振 3アウト
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OUT
巨1-4Ｄ
8番 古市 尊 レフトヒット ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-4 Ｄ ランナー：1、2塁
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OUT
巨1-3Ｄ
7番 林 琢真 センターヒット ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-3 Ｄ ランナー：1、2塁
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OUT
6番 蝦名 達夫 見逃し三振 2アウト
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OUT
サード 石塚 裕惺がファンブル ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 サードエラー ランナー：1、2、3塁
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OUT
4番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 佐野 恵太 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
巨1-1Ｄ
2番 牧 秀悟 レフトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-1 Ｄ
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OUT
1番 度会 隆輝 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 石塚 裕惺 見逃し三振 3アウト
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OUT
4番 大城 卓三 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 サードフライ 1アウト
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OUT
2番 松本 剛 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
巨1-0Ｄ
1番 平山 功太 ライトホームラン 巨人得点！ 巨 1-0 Ｄ
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