2026.09.15 18:00 横浜スタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
巨人 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 8 3
ＤｅＮＡ 4 5 1 0 0 0 1 2 X 13 17 0
  • 【巨 2-13 Ｄ】
  • 試合終了
  • OUT

    2番 松本 剛 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    1番 平山 功太 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 門脇 誠 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    守備交代：セカンド 牧 秀悟 に代わって 4番 三森 大貴

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 佐々木 千隼 に代わって 2番 岩田 将貴

  • OUT

    2番 牧 秀悟 センターフライ 3アウト

  • OUT

    巨2-13Ｄ

    1番 度会 隆輝 ライトスリーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ 巨 2-13 Ｄ ランナー：3塁

  • OUT

    9番 柴田 竜拓 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 古市 尊 空振り三振 1アウト

  • OUT

    7番 林 琢真 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 蝦名 達夫 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    守備交代：センター 松本 剛 に代わって 5番 佐々木 俊輔

  • OUT

    守備交代：レフト 鈴木 大和 に代わって 2番 松本 剛

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 佐々木 俊輔 に代わって 7番 船迫 大雅

  • OUT

    8番 増田 陸 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 鈴木 大和 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 Ｂ・ダルベック ライトフライ 2アウト

  • OUT

    5番 佐々木 俊輔 空振り三振 1アウト

  • OUT

    代打：平内 龍太 に代わって 5番 佐々木 俊輔

  • OUT

    守備交代：サード 筒香 嘉智 に代わって 9番 柴田 竜拓

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 若松 尚輝 に代わって 4番 佐々木 千隼

  • OUT

    5番 神里 和毅 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    巨2-11Ｄ

    4番 筒香 嘉智 センターヒット ＤｅＮＡ得点！ 巨 2-11 Ｄ ランナー：1塁

  • OUT

    3番 佐野 恵太 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    2番 牧 秀悟 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    セカンド 増田 陸が悪送球 ランナー：2塁

  • OUT

    1番 度会 隆輝 セカンドエラー ランナー：2塁

  • OUT

    4番 大城 卓三 サードフライ 3アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 松本 剛 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 平山 功太 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    守備交代：ライト 度会 隆輝 に代わって 6番 蝦名 達夫

  • OUT

    守備交代：センター 蝦名 達夫 に代わって 5番 神里 和毅

  • OUT

    守備交代：サード 宮﨑 敏郎 に代わって 4番 筒香 嘉智

  • OUT

    守備交代：ファースト 筒香 嘉智 に代わって 3番 佐野 恵太

  • OUT

    守備交代：レフト 佐野 恵太 に代わって 1番 度会 隆輝

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 Ｊ・エンカーナシオン に代わって 9番 若松 尚輝

  • OUT

    9番 Ｊ・エンカーナシオン ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：東 克樹 に代わって 9番 Ｊ・エンカーナシオン

  • OUT

    8番 古市 尊 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    7番 林 琢真 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 蝦名 達夫 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    9番 門脇 誠 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    8番 増田 陸 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 鈴木 大和 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 Ｂ・ダルベック センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    4番 筒香 嘉智 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 佐野 恵太 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 牧 秀悟 ショートダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 Ｔ・キャベッジ に代わって 5番 平内 龍太

  • OUT

    守備交代：サード 石塚 裕惺 に代わって 9番 門脇 誠

  • OUT

    5番 石塚 裕惺 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 大城 卓三 センターヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    3番 泉口 友汰 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 松本 剛 ショートヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 平山 功太 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 1アウト

  • OUT

    代打：赤星 優志 に代わって 9番 Ｔ・キャベッジ

  • OUT

    9番 東 克樹 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 古市 尊 デッドボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    7番 林 琢真 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    6番 蝦名 達夫 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 センターフライ 1アウト

  • OUT

    8番 増田 陸 空振り三振 3アウト

  • OUT

    巨2-10Ｄ

    7番 鈴木 大和 レフトツーベースヒット 巨人得点！ 巨 2-10 Ｄ ランナー：2、3塁

  • OUT

    6番 Ｂ・ダルベック ライトフライ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    5番 石塚 裕惺 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 大城 卓三 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 筒香 嘉智 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    巨1-10Ｄ

    3番 佐野 恵太 センターツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-10 Ｄ ランナー：2塁

  • OUT

    2番 牧 秀悟 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 東 克樹 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 中山 礼都 に代わって 9番 赤星 優志

  • OUT

    2番 松本 剛 センターフライ 3アウト

  • OUT

    1番 平山 功太 ファーストフライ 2アウト

  • OUT

    9番 中山 礼都 センターフライ 1アウト

  • OUT

    代打：戸郷 翔征 に代わって 9番 中山 礼都

  • OUT

    8番 古市 尊 キャッチャーファウルフライ 3アウト

  • OUT

    7番 林 琢真 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    巨1-9Ｄ

    6番 蝦名 達夫 レフトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-9 Ｄ

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    巨1-8Ｄ

    4番 筒香 嘉智 ライトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-8 Ｄ

  • OUT

    巨1-7Ｄ

    3番 佐野 恵太 ライトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-7 Ｄ

  • OUT

    2番 牧 秀悟 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    ショート 泉口 友汰が後逸 ランナー：1塁

  • OUT

    1番 度会 隆輝 ショートエラー ランナー：1塁

  • OUT

    8番 増田 陸 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 鈴木 大和 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 Ｂ・ダルベック ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    9番 東 克樹 空振り三振 3アウト

  • OUT

    巨1-4Ｄ

    8番 古市 尊 レフトヒット ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-4 Ｄ ランナー：1、2塁

  • OUT

    巨1-3Ｄ

    7番 林 琢真 センターヒット ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-3 Ｄ ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 蝦名 達夫 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    サード 石塚 裕惺がファンブル ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 サードエラー ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    4番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 佐野 恵太 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    巨1-1Ｄ

    2番 牧 秀悟 レフトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 巨 1-1 Ｄ

  • OUT

    1番 度会 隆輝 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 石塚 裕惺 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    4番 大城 卓三 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 サードフライ 1アウト

  • OUT

    2番 松本 剛 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    巨1-0Ｄ

    1番 平山 功太 ライトホームラン 巨人得点！ 巨 1-0 Ｄ

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