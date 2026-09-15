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【ソ 5-3 オ】
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試合終了
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OUT
9番 麦谷 祐介 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：堀 柊那 に代わって 9番 麦谷 祐介
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OUT
8番 山中 稜真 センターフライ 2アウト
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OUT
7番 杉本 裕太郎 センターフライ 1アウト
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OUT
守備交代：レフト 近藤 健介 に代わって 7番 柳町 達
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OUT
守備交代：ライト 柳町 達 に代わって 2番 谷川原 健太
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OUT
投手交代：ピッチャー 松本 裕樹 に代わって 10番 杉山 一樹
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OUT
2番 近藤 健介 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
1番 正木 智也 サードゴロ 2アウト
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OUT
9番 庄子 雄大 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 山岡 泰輔 に代わって 10番 岩嵜 翔
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OUT
守備交代：ショート 代走 野口 智哉 に代わって 5番 野口 智哉
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OUT
守備交代：セカンド 代打 西野 真弘 に代わって 2番 西野 真弘
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OUT
6番 来田 涼斗 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 紅林 弘太郎 に代わって 5番 野口 智哉
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OUT
5番 紅林 弘太郎 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
4番 宗 佑磨 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 太田 椋 ショートヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 西野 真弘 ライトフライ 1アウト
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OUT
代打：大城 滉二 に代わって 2番 西野 真弘
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OUT
1番 西川 龍馬 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 津森 宥紀 に代わって 10番 松本 裕樹
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OUT
8番 川村 友斗 レフトフライ 3アウト
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OUT
7番 柳町 達 ライトフライ 2アウト
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OUT
6番 牧原 大成 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 山本 祐大 ライトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 来田 涼斗 に代わって 8番 山中 稜真
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OUT
守備交代：センター 渡部 遼人 に代わって 6番 来田 涼斗
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 山中 稜真 に代わって 9番 堀 柊那
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OUT
投手交代：ピッチャー 東山 玲士 に代わって 10番 山岡 泰輔
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OUT
9番 渡部 遼人 センターフライ 3アウト
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OUT
ソ5-3オ
8番 山中 稜真 レフトスリーベースヒット オリックス得点！ ソ 5-3 オ ランナー：3塁
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OUT
代打：若月 健矢 に代わって 8番 山中 稜真
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OUT
7番 杉本 裕太郎 ショートゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
6番 来田 涼斗 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
5番 紅林 弘太郎 レフトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｌ・モイネロ に代わって 10番 津森 宥紀
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OUT
4番 栗原 陵矢 センターフライ 3アウト
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OUT
3番 柳田 悠岐 レフトファウルフライ 2アウト
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OUT
2番 近藤 健介 ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 富山 凌雅 に代わって 10番 東山 玲士
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OUT
4番 宗 佑磨 空振り三振 3アウト
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OUT
ソ5-2オ
3番 太田 椋 レフトホームラン オリックス得点！ ソ 5-2 オ
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OUT
2番 大城 滉二 サードゴロ 2アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 レフトフライ 1アウト
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OUT
1番 正木 智也 センターフライ 3アウト
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OUT
ソ5-1オ
9番 庄子 雄大 セカンドゴロ ソフトバンク得点！ ソ 5-1 オ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｓ・ジェリー に代わって 10番 富山 凌雅
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OUT
8番 川村 友斗 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
7番 柳町 達 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 牧原 大成 見逃し三振 1アウト
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OUT
9番 渡部 遼人 センターフライ 3アウト
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OUT
8番 若月 健矢 レフトフライ 2アウト
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OUT
7番 杉本 裕太郎 サードライナー 1アウト
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OUT
ソ4-1オ
ライト 柳町 達がファンブル オリックス得点！ ソ 4-1 オ ランナー：1、2塁
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OUT
ソ4-0オ
6番 来田 涼斗 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
5番 紅林 弘太郎 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
4番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 山本 祐大 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 レフトファウルフライ 2アウト
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OUT
ソ4-0オ
3番 柳田 悠岐 ライトホームラン ソフトバンク得点！ ソ 4-0 オ
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OUT
2番 近藤 健介 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
1番 正木 智也 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
9番 庄子 雄大 レフトフライ 1アウト
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OUT
3番 太田 椋 レフトフライ 3アウト
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OUT
2番 大城 滉二 キャッチャーフライ 2アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 センターフライ 1アウト
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OUT
8番 川村 友斗 空振り三振 3アウト
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OUT
ソ1-0オ
7番 柳町 達 レフトツーベースヒット ソフトバンク得点！ ソ 1-0 オ ランナー：2、3塁
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OUT
6番 牧原 大成 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
サード 宗 佑磨が後逸 ランナー：1塁
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OUT
5番 山本 祐大 サードエラー ランナー：1塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
3番 柳田 悠岐 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
9番 渡部 遼人 レフトフライ 3アウト
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OUT
8番 若月 健矢 レフトフライ 2アウト
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OUT
7番 杉本 裕太郎 センターフライ 1アウト
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OUT
2番 近藤 健介 見逃し三振 3アウト
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OUT
1番 正木 智也 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 庄子 雄大 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 来田 涼斗 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 宗 佑磨 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
8番 川村 友斗 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
7番 柳町 達 センターフライ 2アウト
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OUT
6番 牧原 大成 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
3番 太田 椋 サードゴロ 3アウト
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OUT
2番 大城 滉二 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 山本 祐大 見逃し三振 3アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 柳田 悠岐 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 近藤 健介 セカンドダブルプレイ 2アウト
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OUT
1番 正木 智也 レフトヒット ランナー：1塁
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