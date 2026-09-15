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【広 9-4 ヤ】
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試合終了
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OUT
2番 古賀 優大 センターフライ 3アウト
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OUT
1番 内山 壮真 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：長岡 秀樹 に代わって 1番 内山 壮真
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OUT
9番 赤羽 由紘 ライトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 佐々木 泰 に代わって 9番 名原 典彦
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OUT
守備交代：サード 坂倉 将吾 に代わって 5番 佐々木 泰
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OUT
守備交代：ファースト 代走 辰見 鴻之介 に代わって 4番 坂倉 将吾
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 名原 典彦 に代わって 1番 森浦 大輔
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OUT
9番 名原 典彦 サードゴロ 3アウト
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OUT
代打：髙 太一 に代わって 9番 名原 典彦
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OUT
8番 二俣 翔一 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
広9-4ヤ
7番 石原 貴規 センターヒット 広島得点！ 広 9-4 ヤ ランナー：1、2塁
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OUT
6番 大盛 穂 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 佐々木 泰 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
4番 坂倉 将吾 敬遠 ランナー：1、2塁
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OUT
広7-4ヤ
3番 中村 奨成 センターツーベースヒット 広島得点！ 広 7-4 ヤ ランナー：2塁
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OUT
1塁ランナー辰見 鴻之介 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
2番 菊池 涼介 空振り三振 1アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 佐藤 啓介 に代わって 1番 辰見 鴻之介
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OUT
1番 佐藤 啓介 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
守備交代：セカンド 田中 陽翔 に代わって 9番 赤羽 由紘
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OUT
守備交代：レフト 赤羽 由紘 に代わって 3番 岩田 幸宏
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OUT
投手交代：ピッチャー 星 知弥 に代わって 8番 丸山 翔大
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OUT
8番 田中 陽翔 空振り三振 3アウト
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OUT
キャッチャー 石原 貴規が悪送球 ランナー：3塁
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OUT
1塁ランナー松下 歩叶 盗塁成功 ランナー：3塁
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OUT
7番 松下 歩叶 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 丸山 和郁 見逃し三振 2アウト
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OUT
5番 増田 珠 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：センター 中村 奨成 に代わって 6番 大盛 穂
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OUT
守備交代：レフト 佐藤 啓介 に代わって 3番 中村 奨成
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OUT
守備交代：ファースト Ｅ・モンテロ に代わって 1番 佐藤 啓介
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 秋山 翔吾 に代わって 9番 髙 太一
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OUT
9番 秋山 翔吾 ショートゴロ 3アウト
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OUT
代打：Ｆ・ターノック に代わって 9番 秋山 翔吾
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OUT
8番 二俣 翔一 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁
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OUT
7番 石原 貴規 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 Ｅ・モンテロ ファーストゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：レフト Ｄ・サンタナ に代わって 9番 赤羽 由紘
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OUT
投手交代：ピッチャー 清水 昇 に代わって 3番 星 知弥
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OUT
4番 Ｊ・オスナ センターフライ 3アウト
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OUT
3番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 古賀 優大 ライトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 遠藤 淳志 に代わって 9番 Ｆ・ターノック
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OUT
5番 佐々木 泰 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
3番 中村 奨成 センターフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代走 鈴木 叶 に代わって 9番 清水 昇
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OUT
1番 長岡 秀樹 レフトフライ 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 山田 哲人 に代わって 9番 鈴木 叶
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OUT
9番 山田 哲人 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
代打：阪口 皓亮 に代わって 9番 山田 哲人
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OUT
8番 田中 陽翔 フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
7番 松下 歩叶 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 丸山 和郁 空振り三振 1アウト
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OUT
ピッチャー 遠藤 淳志が悪送球 ランナー：3塁
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OUT
5番 増田 珠 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ショート 代走 二俣 翔一 に代わって 8番 二俣 翔一
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｓ・ファビアン に代わって 9番 遠藤 淳志
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OUT
2番 菊池 涼介 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1番 佐藤 啓介 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
9番 Ｓ・ファビアン レフトフライ 2アウト
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OUT
代打：鈴木 健矢 に代わって 9番 Ｓ・ファビアン
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OUT
代走：1塁ランナー 勝田 成 に代わって 8番 二俣 翔一
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OUT
投手交代：ピッチャー 石原 勇輝 に代わって 9番 阪口 皓亮
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OUT
8番 勝田 成 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
7番 石原 貴規 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 西村 瑠伊斗 に代わって 9番 石原 勇輝
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OUT
4番 Ｊ・オスナ ファーストファウルフライ 3アウト
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OUT
広6-4ヤ
3番 Ｄ・サンタナ センターヒット ヤクルト得点！ 広 6-4 ヤ ランナー：1塁
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OUT
2番 古賀 優大 ショートフライ 2アウト
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OUT
広6-3ヤ
1番 長岡 秀樹 ライトツーベースヒット ヤクルト得点！ 広 6-3 ヤ ランナー：2塁
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OUT
9番 西村 瑠伊斗 空振り三振 1アウト
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OUT
代打：松本 健吾 に代わって 9番 西村 瑠伊斗
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OUT
8番 田中 陽翔 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 Ｅ・モンテロ ライトツーベースヒット 3アウト
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OUT
5番 佐々木 泰 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 坂倉 将吾 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 中村 奨成 ショートゴロ 1アウト
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OUT
7番 松下 歩叶 ファーストフライ 3アウト
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OUT
6番 丸山 和郁 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
5番 増田 珠 サードフライ 1アウト
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OUT
4番 Ｊ・オスナ センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
2番 菊池 涼介 見逃し三振 3アウト
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OUT
1番 佐藤 啓介 ショートフライ 2アウト
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OUT
9番 鈴木 健矢 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：3塁
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OUT
8番 勝田 成 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
3番 Ｄ・サンタナ センターフライ 3アウト
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OUT
2番 古賀 優大 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 長岡 秀樹 ファーストライナー 2アウト
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OUT
9番 松本 健吾 見逃し三振 1アウト
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OUT
広6-2ヤ
8番 田中 陽翔 レフトホームラン ヤクルト得点！ 広 6-2 ヤ
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OUT
7番 石原 貴規 サードゴロ 3アウト
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OUT
6番 Ｅ・モンテロ レフトフライ 2アウト
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OUT
5番 佐々木 泰 ライトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 吉村 貢司郎 に代わって 9番 松本 健吾
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OUT
7番 松下 歩叶 サードゴロ 3アウト
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OUT
広6-1ヤ
6番 丸山 和郁 ライトホームラン ヤクルト得点！ 広 6-1 ヤ
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OUT
5番 増田 珠 ライトフライ 2アウト
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OUT
4番 Ｊ・オスナ ショートフライ 1アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 空振り三振 3アウト
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OUT
広6-0ヤ
3番 中村 奨成 レフトホームラン 広島得点！ 広 6-0 ヤ
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OUT
広4-0ヤ
2番 菊池 涼介 サードゴロ 広島得点！ 広 4-0 ヤ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
1番 佐藤 啓介 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1、3塁
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OUT
キャッチャー 古賀 優大が悪送球 ランナー：1、2塁
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OUT
9番 鈴木 健矢 キャッチャーエラー ランナー：1、2塁
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OUT
8番 勝田 成 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 Ｄ・サンタナ ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 古賀 優大 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 センターフライ 1アウト
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OUT
7番 石原 貴規 空振り三振 3アウト
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OUT
広3-0ヤ
6番 Ｅ・モンテロ センターツーベースヒット 広島得点！ 広 3-0 ヤ ランナー：2塁
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OUT
広2-0ヤ
5番 佐々木 泰 ショートゴロ 広島得点！ 広 2-0 ヤ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
広1-0ヤ
4番 坂倉 将吾 ライトヒット 広島得点！ 広 1-0 ヤ ランナー：1、3塁
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OUT
3番 中村 奨成 レフトフライ 1アウト ランナー：1、3塁
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OUT
2番 菊池 涼介 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 佐藤 啓介 フォアボール ランナー：1塁
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