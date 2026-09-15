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【ロ 7-6 日】
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試合終了
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OUT
2番 水野 達稀 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 吉田 賢吾 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
代打：細川 凌平 に代わって 1番 吉田 賢吾
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OUT
9番 五十幡 亮汰 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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OUT
守備交代：サード 寺地 隆成 に代わって 5番 宮崎 竜成
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OUT
守備交代：ファースト 代打 Ｎ・ソト に代わって 6番 寺地 隆成
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OUT
投手交代：ピッチャー 中森 俊介 に代わって 10番 横山 陸人
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OUT
7番 愛斗 ライトフライ 3アウト
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OUT
6番 寺地 隆成 敬遠 ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 Ｎ・ソト サードゴロ 2アウト
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OUT
代打：池田 来翔 に代わって 5番 Ｎ・ソト
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OUT
4番 佐藤 都志也 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 西川 史礁 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 藤原 恭大 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
ロ7-6日
1番 山口 航輝 左中間ホームラン ロッテ得点！ ロ 7-6 日
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OUT
守備交代：キャッチャー 郡司 裕也 に代わって 6番 進藤 勇也
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OUT
投手交代：ピッチャー 堀 瑞輝 に代わって 10番 柳川 大晟
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OUT
8番 山縣 秀 セカンドフライ 3アウト
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OUT
7番 野村 佑希 見逃し三振 2アウト
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OUT
6番 郡司 裕也 空振り三振 1アウト
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OUT
ロ6-6日
5番 万波 中正 ライトホームラン 日本ハム得点！ ロ 6-6 日
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OUT
守備交代：センター 藤原 恭大 に代わって 7番 愛斗
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OUT
守備交代：レフト 井上 広大 に代わって 3番 西川 史礁
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OUT
守備交代：ライト 西川 史礁 に代わって 2番 藤原 恭大
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OUT
投手交代：ピッチャー 八木 彬 に代わって 10番 中森 俊介
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OUT
9番 小川 龍成 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 山﨑 剛 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 井上 広大 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 福島 蓮 に代わって 10番 堀 瑞輝
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OUT
守備交代：レフト 代走 細川 凌平 に代わって 1番 細川 凌平
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OUT
4番 清宮 幸太郎 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス サードゴロ 2アウト
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OUT
代走：3塁ランナー 西川 遥輝 に代わって 1番 細川 凌平
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OUT
2番 水野 達稀 センターフライ 1アウト
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OUT
ロ6-5日
1番 西川 遥輝 センタースリーベースヒット 日本ハム得点！ ロ 6-5 日 ランナー：3塁
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OUT
9番 五十幡 亮汰 ライトスリーベースヒット ランナー：3塁
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OUT
守備交代：ファースト 安田 尚憲 に代わって 5番 池田 来翔
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OUT
投手交代：ピッチャー 鈴木 昭汰 に代わって 10番 八木 彬
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OUT
6番 寺地 隆成 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 安田 尚憲 レフトフライ 2アウト
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OUT
4番 佐藤 都志也 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 西川 史礁 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 田中 正義 に代わって 10番 福島 蓮
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OUT
守備交代：セカンド 代打 水谷 瞬 に代わって 8番 山縣 秀
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OUT
8番 水谷 瞬 ショートゴロ 3アウト
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OUT
代打：大塚 瑠晏 に代わって 8番 水谷 瞬
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OUT
投手交代：ピッチャー 田中 晴也 に代わって 10番 鈴木 昭汰
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OUT
ロ6-4日
7番 野村 佑希 レフトヒット 日本ハム得点！ ロ 6-4 日 ランナー：1、2塁
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OUT
6番 郡司 裕也 ショートヒット ランナー：1、2塁
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OUT
ファースト 安田 尚憲がファンブル ランナー：1塁
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OUT
5番 万波 中正 ファーストエラー ランナー：1塁
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OUT
4番 清宮 幸太郎 センターフライ 2アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス ショートゴロ 1アウト
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OUT
2番 藤原 恭大 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
ロ6-3日
1番 山口 航輝 レフトホームラン ロッテ得点！ ロ 6-3 日
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OUT
9番 小川 龍成 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
8番 山﨑 剛 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 井上 広大 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 上原 健太 に代わって 10番 田中 正義
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OUT
ロ4-3日
2番 水野 達稀 レフトヒット 日本ハム得点！ ロ 4-3 日 3アウト
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OUT
1塁ランナー西川 遥輝 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
1番 西川 遥輝 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
9番 五十幡 亮汰 センターフライ 2アウト
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OUT
8番 大塚 瑠晏 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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OUT
6番 寺地 隆成 空振り三振 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 北山 亘基 に代わって 10番 上原 健太
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OUT
ロ4-2日
5番 安田 尚憲 レフトツーベースヒット ロッテ得点！ ロ 4-2 日 ランナー：2塁
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OUT
4番 佐藤 都志也 空振り三振 2アウト
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OUT
ロ1-2日
3番 西川 史礁 ライトヒット ロッテ得点！ ロ 1-2 日 ランナー：1、2、3塁
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OUT
2番 藤原 恭大 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
1番 山口 航輝 センターフライ 1アウト ランナー：1、3塁
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OUT
9番 小川 龍成 ファーストヒット ランナー：1、2塁
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OUT
8番 山﨑 剛 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 野村 佑希 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 郡司 裕也 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 万波 中正 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 井上 広大 サードゴロ 3アウト
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OUT
6番 寺地 隆成 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 安田 尚憲 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
4番 佐藤 都志也 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
3番 西川 史礁 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 藤原 恭大 ショートゴロ 1アウト
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OUT
4番 清宮 幸太郎 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
ロ0-2日
3番 Ｆ・レイエス レフトヒット 日本ハム得点！ ロ 0-2 日 ランナー：1塁
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OUT
田中 晴也 がワイルドピッチ ランナー：3塁
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OUT
2番 水野 達稀 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 西川 遥輝 見逃し三振 1アウト
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OUT
1番 山口 航輝 ファーストフライ 3アウト
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OUT
9番 小川 龍成 センターフライ 2アウト
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OUT
8番 山﨑 剛 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
9番 五十幡 亮汰 空振り三振 3アウト
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OUT
ロ0-1日
8番 大塚 瑠晏 センター犠牲フライ 日本ハム得点！ ロ 0-1 日 2アウト ランナー：1、2塁
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OUT
7番 野村 佑希 センターヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
6番 郡司 裕也 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
5番 万波 中正 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 清宮 幸太郎 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 井上 広大 セカンドフライ 3アウト
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OUT
6番 寺地 隆成 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 安田 尚憲 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
4番 佐藤 都志也 ショートフライ 1アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス ファーストゴロ 3アウト
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OUT
2番 水野 達稀 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 西川 遥輝 見逃し三振 1アウト
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OUT
3番 西川 史礁 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 藤原 恭大 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 山口 航輝 空振り三振 1アウト
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