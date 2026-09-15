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【西 0-1 楽】
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試合終了
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OUT
7番 蛭間 拓哉 センターフライ 3アウト
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OUT
6番 平沢 大河 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：林 安可 に代わって 6番 平沢 大河
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OUT
5番 渡部 聖弥 空振り三振 1アウト
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OUT
1塁ランナー髙松 渡 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
代走：1塁ランナー Ｔ・ネビン に代わって 4番 髙松 渡
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OUT
4番 Ｔ・ネビン レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 九谷 瑠 に代わって 10番 藤平 尚真
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OUT
8番 堀内 謙伍 見逃し三振 3アウト
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OUT
7番 黒川 史陽 ショートフライ 2アウト
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OUT
西0-1楽
6番 辰己 涼介 レフトホームラン 楽天得点！ 西 0-1 楽
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OUT
5番 YG安田 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
3番 小島 大河 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 滝澤 夏央 サードゴロ 2アウト
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OUT
1番 Ａ・カナリオ ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 泰 勝利 に代わって 10番 九谷 瑠
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 宗山 塁 見逃し三振 2アウト
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OUT
2番 小深田 大翔 サードファウルフライ 1アウト
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OUT
9番 西川 愛也 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
8番 源田 壮亮 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
7番 蛭間 拓哉 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 伊藤 樹 に代わって 10番 泰 勝利
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OUT
1番 中島 大輔 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 吉野 創士 見逃し三振 2アウト
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OUT
8番 堀内 謙伍 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 林 安可 見逃し三振 3アウト
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OUT
5番 渡部 聖弥 ショートダブルプレイ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
4番 Ｔ・ネビン フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 小島 大河 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 黒川 史陽 ライトフライ 3アウト
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OUT
6番 辰己 涼介 ショートゴロ 2アウト
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OUT
5番 YG安田 サードファウルフライ 1アウト
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OUT
2番 滝澤 夏央 センターフライ 3アウト
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OUT
1番 Ａ・カナリオ レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 西川 愛也 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
8番 源田 壮亮 レフトフライ 1アウト
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー サードダブルプレイ 3アウト
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OUT
3番 宗山 塁 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 小深田 大翔 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 蛭間 拓哉 キャッチャーファウルフライ 3アウト
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OUT
6番 林 安可 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
5番 渡部 聖弥 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
4番 Ｔ・ネビン サードライナー 2アウト
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OUT
3番 小島 大河 レフトフライ 1アウト
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OUT
1番 中島 大輔 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 吉野 創士 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 堀内 謙伍 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 黒川 史陽 レフトフライ 1アウト
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OUT
2番 滝澤 夏央 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
1番 Ａ・カナリオ ショートフライ 2アウト
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OUT
9番 西川 愛也 ファーストゴロ 1アウト ランナー：3塁
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OUT
8番 源田 壮亮 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
6番 辰己 涼介 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
5番 YG安田 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー センターフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 森脇 亮介 に代わって 10番 平良 海馬
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OUT
7番 蛭間 拓哉 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 林 安可 センターフライ 2アウト
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OUT
5番 渡部 聖弥 ショートゴロ 1アウト
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OUT
3番 宗山 塁 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 小深田 大翔 ライトフライ 2アウト
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OUT
1番 中島 大輔 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
4番 Ｔ・ネビン ライトフライ 3アウト
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OUT
2塁ランナー滝澤 夏央 盗塁失敗 2アウト
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OUT
3番 小島 大河 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 滝澤 夏央 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 1アウト
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