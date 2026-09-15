2026.09.15 18:00 楽天モバイル 最強パーク宮城
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
西武西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
楽天 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 3 0
  • 【西 0-1 楽】
  • 試合終了

  • OUT

    7番 蛭間 拓哉 センターフライ 3アウト

  • OUT

    6番 平沢 大河 空振り三振 2アウト

  • OUT

    代打：林 安可 に代わって 6番 平沢 大河

  • OUT

    5番 渡部 聖弥 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1塁ランナー髙松 渡 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    代走：1塁ランナー Ｔ・ネビン に代わって 4番 髙松 渡

  • OUT

    4番 Ｔ・ネビン レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 九谷 瑠 に代わって 10番 藤平 尚真

  • OUT

    8番 堀内 謙伍 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    7番 黒川 史陽 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    西0-1楽

    6番 辰己 涼介 レフトホームラン 楽天得点！ 西 0-1 楽

  • OUT

    5番 YG安田 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 小島 大河 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 滝澤 夏央 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 Ａ・カナリオ ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 泰 勝利 に代わって 10番 九谷 瑠

  • OUT

    4番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 宗山 塁 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    2番 小深田 大翔 サードファウルフライ 1アウト

  • OUT

    9番 西川 愛也 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 源田 壮亮 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 蛭間 拓哉 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 伊藤 樹 に代わって 10番 泰 勝利

  • OUT

    1番 中島 大輔 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 吉野 創士 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    8番 堀内 謙伍 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 林 安可 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    5番 渡部 聖弥 ショートダブルプレイ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    4番 Ｔ・ネビン フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 小島 大河 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 黒川 史陽 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    6番 辰己 涼介 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 YG安田 サードファウルフライ 1アウト

  • OUT

    2番 滝澤 夏央 センターフライ 3アウト

  • OUT

    1番 Ａ・カナリオ レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 西川 愛也 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    8番 源田 壮亮 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｃ・マッカスカー サードダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    3番 宗山 塁 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 小深田 大翔 空振り三振 1アウト

  • OUT

    7番 蛭間 拓哉 キャッチャーファウルフライ 3アウト

  • OUT

    6番 林 安可 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 渡部 聖弥 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    4番 Ｔ・ネビン サードライナー 2アウト

  • OUT

    3番 小島 大河 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 吉野 創士 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 堀内 謙伍 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 黒川 史陽 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    2番 滝澤 夏央 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 Ａ・カナリオ ショートフライ 2アウト

  • OUT

    9番 西川 愛也 ファーストゴロ 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    8番 源田 壮亮 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    6番 辰己 涼介 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 YG安田 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 Ｃ・マッカスカー センターフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 森脇 亮介 に代わって 10番 平良 海馬

  • OUT

    7番 蛭間 拓哉 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 林 安可 センターフライ 2アウト

  • OUT

    5番 渡部 聖弥 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 宗山 塁 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 小深田 大翔 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｔ・ネビン ライトフライ 3アウト

  • OUT

    2塁ランナー滝澤 夏央 盗塁失敗 2アウト

  • OUT

    3番 小島 大河 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 滝澤 夏央 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 1アウト

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