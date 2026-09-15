ジムでのトレーニングは、基本的には自分との戦い。しかし、たくさんの人が同じ空間で体を動かしている以上、どうしても周囲が気になる瞬間もあります。

今回は、人気漫画「#ジムに通えば」から、ジム通いの人が思わず共感する"無言の駆け引き"エピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

ジムに通えばクイズ「ジムで発生する“無言の駆け引き”とは?」

ジムでトレーニングに励む主人公。黙々と体を動かしていると、ふと周囲の人の様子が気になり始めている様子。次の瞬間、主人公はあるタイミングで“無言の駆け引き”に出ます。

そこで主人公が遭遇した無言の駆け引きとは何だったのでしょうか？

① ベンチプレスをやめるタイミング

② マシンを使うタイミング

③ 鏡の前でポーズをとるタイミング

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✅ジムで繰り広げられる“無言の駆け引き”……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

ジムに通う人なら共感する!? 無言の攻防戦

ジムの設備は限られているもの。特に夜などの多くの人がジムに集まる時間帯は、自分との戦いだけでなく、周囲との攻防戦が繰り広げられることも。

声をかけているわけでも、順番を決めているわけでもない。それでもお互いに相手の動きを意識している――。筋トレとは別のところで集中力が必要になりそうですね。

▶なお、今回の答えは② マシンを使うタイミングの駆け引き でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!