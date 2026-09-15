楽天が1点差で西武に勝利、完封勝利
先発投手：楽天は伊藤 樹が6回0失点の好投（6安打3奪三振）、西武の森脇 亮介は1回0失点 得点経過： 8回裏：楽天が1点を追加 注目選手：楽天の辰己 涼介が1本塁打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|127
|69
|57
|1
|.548
|-
|2
|巨人
|131
|70
|59
|2
|.543
|0
|3
|DeNA
|130
|64
|63
|3
|.504
|5
|4
|ヤクルト
|129
|56
|71
|2
|.441
|13
|5
|中日
|133
|57
|74
|2
|.435
|14
|6
|広島
|126
|52
|70
|4
|.426
|15
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|130
|82
|45
|3
|.646
|-
|2
|西武
|132
|73
|55
|4
|.570
|9
|3
|日本ハム
|132
|72
|57
|3
|.558
|11
|4
|オリックス
|131
|61
|68
|2
|.473
|22
|5
|ロッテ
|126
|58
|65
|3
|.472
|22
|6
|楽天
|127
|48
|78
|1
|.381
|33