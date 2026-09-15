2026.09.15 18:00 阪神甲子園球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
中日 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4 8 0
阪神 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10 0
  • 【中 4-1 阪】
  • 試合終了

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 豊田 寛 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    代打：Ａ・セベリーノ に代わって 9番 豊田 寛

  • OUT

    守備交代：レフト 細川 成也 に代わって 7番 花田 旭

  • OUT

    守備交代：センター 花田 旭 に代わって 3番 岡林 勇希

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 阿部 寿樹 に代わって 4番 松山 晋也

  • OUT

    4番 阿部 寿樹 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：森 博人 に代わって 4番 阿部 寿樹

  • OUT

    3番 細川 成也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 岩崎 優 に代わって 9番 Ａ・セベリーノ

  • OUT

    守備交代：キャッチャー 代打 髙寺 望夢 に代わって 8番 伏見 寅威

  • OUT

    8番 髙寺 望夢 空振り三振 3アウト

  • OUT

    代打：坂本 誠志郎 に代わって 8番 髙寺 望夢

  • OUT

    7番 元山 飛優 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 前川 右京 センターフライ 2アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 齋藤 綱記 に代わって 4番 森 博人

  • OUT

    守備交代：ライト 代走 上林 誠知 に代わって 6番 上林 誠知

  • OUT

    1番 福永 裕基 センターフライ 3アウト

  • OUT

    9番 高橋 周平 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 石伊 雄太 スリーバント失敗 1アウト

  • OUT

    7番 花田 旭 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    代走：1塁ランナー 福元 悠真 に代わって 6番 上林 誠知

  • OUT

    6番 福元 悠真 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 及川 雅貴 に代わって 9番 岩崎 優

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 近本 光司 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 高橋 周平 に代わって 4番 齋藤 綱記

  • OUT

    守備交代：ファースト Ｍ・サノー に代わって 9番 高橋 周平

  • OUT

    5番 石川 昂弥 センターフライ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    2番 村松 開人 空振り三振 1アウト

  • OUT

    中4-1阪

    1番 福永 裕基 レフトヒット 中日得点！ 中 4-1 阪 ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 高橋 周平 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    代打：柳 裕也 に代わって 9番 高橋 周平

  • OUT

    8番 石伊 雄太 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 立石 正広 に代わって 9番 及川 雅貴

  • OUT

    9番 立石 正広 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：石井 大智 に代わって 9番 立石 正広

  • OUT

    8番 坂本 誠志郎 センターフライ 2アウト

  • OUT

    7番 元山 飛優 空振り三振 1アウト

  • OUT

    7番 花田 旭 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 福元 悠真 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    5番 石川 昂弥 空振り三振 2アウト

  • OUT

    中3-1阪

    4番 Ｍ・サノー 左中間ホームラン 中日得点！ 中 3-1 阪

  • OUT

    3番 細川 成也 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 村松 開人 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 岡留 英貴 に代わって 9番 石井 大智

  • OUT

    6番 前川 右京 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 空振り三振 2アウト

  • OUT

    中1-1阪

    3番 森下 翔太 ライトヒット 阪神得点！ 中 1-1 阪 ランナー：1塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 近本 光司 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 福永 裕基 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    9番 柳 裕也 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    8番 石伊 雄太 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 糸原 健斗 に代わって 9番 岡留 英貴

  • OUT

    9番 糸原 健斗 セカンドダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    代打：神宮 僚介 に代わって 9番 糸原 健斗

  • OUT

    8番 坂本 誠志郎 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    7番 元山 飛優 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    6番 前川 右京 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 大山 悠輔 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    7番 花田 旭 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 福元 悠真 ピッチャーヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 石川 昂弥 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ｅ・ルーカス に代わって 9番 神宮 僚介

  • OUT

    中1-0阪

    4番 Ｍ・サノー ショートゴロ 中日得点！ 中 1-0 阪 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    3番 細川 成也 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    2番 村松 開人 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 センターフライ 3アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    9番 柳 裕也 ショートゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    8番 石伊 雄太 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    7番 花田 旭 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    9番 Ｅ・ルーカス 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    8番 坂本 誠志郎 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    7番 元山 飛優 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 前川 右京 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    5番 大山 悠輔 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 福元 悠真 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 石川 昂弥 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 センターフライ 1アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 レフトフライ 1アウト

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