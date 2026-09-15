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【中 4-1 阪】
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試合終了
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OUT
4番 佐藤 輝明 見逃し三振 3アウト
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OUT
3番 森下 翔太 見逃し三振 2アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 空振り三振 1アウト
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OUT
1番 近本 光司 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
9番 豊田 寛 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
代打：Ａ・セベリーノ に代わって 9番 豊田 寛
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OUT
守備交代：レフト 細川 成也 に代わって 7番 花田 旭
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OUT
守備交代：センター 花田 旭 に代わって 3番 岡林 勇希
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 阿部 寿樹 に代わって 4番 松山 晋也
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OUT
4番 阿部 寿樹 サードゴロ 3アウト
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OUT
代打：森 博人 に代わって 4番 阿部 寿樹
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OUT
3番 細川 成也 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 村松 開人 見逃し三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 岩崎 優 に代わって 9番 Ａ・セベリーノ
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 髙寺 望夢 に代わって 8番 伏見 寅威
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OUT
8番 髙寺 望夢 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：坂本 誠志郎 に代わって 8番 髙寺 望夢
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OUT
7番 元山 飛優 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 前川 右京 センターフライ 2アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 齋藤 綱記 に代わって 4番 森 博人
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OUT
守備交代：ライト 代走 上林 誠知 に代わって 6番 上林 誠知
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OUT
1番 福永 裕基 センターフライ 3アウト
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OUT
9番 高橋 周平 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 石伊 雄太 スリーバント失敗 1アウト
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OUT
7番 花田 旭 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
代走：1塁ランナー 福元 悠真 に代わって 6番 上林 誠知
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OUT
6番 福元 悠真 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 及川 雅貴 に代わって 9番 岩崎 優
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 森下 翔太 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 近本 光司 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 高橋 周平 に代わって 4番 齋藤 綱記
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OUT
守備交代：ファースト Ｍ・サノー に代わって 9番 高橋 周平
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OUT
5番 石川 昂弥 センターフライ 3アウト
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OUT
4番 Ｍ・サノー 見逃し三振 2アウト
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OUT
3番 細川 成也 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
2番 村松 開人 空振り三振 1アウト
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OUT
中4-1阪
1番 福永 裕基 レフトヒット 中日得点！ 中 4-1 阪 ランナー：1、2塁
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OUT
9番 高橋 周平 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
代打：柳 裕也 に代わって 9番 高橋 周平
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OUT
8番 石伊 雄太 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 立石 正広 に代わって 9番 及川 雅貴
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OUT
9番 立石 正広 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
代打：石井 大智 に代わって 9番 立石 正広
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OUT
8番 坂本 誠志郎 センターフライ 2アウト
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OUT
7番 元山 飛優 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 花田 旭 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 福元 悠真 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
5番 石川 昂弥 空振り三振 2アウト
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OUT
中3-1阪
4番 Ｍ・サノー 左中間ホームラン 中日得点！ 中 3-1 阪
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OUT
3番 細川 成也 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 村松 開人 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 岡留 英貴 に代わって 9番 石井 大智
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OUT
6番 前川 右京 ショートゴロ 3アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 2アウト
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OUT
中1-1阪
3番 森下 翔太 ライトヒット 阪神得点！ 中 1-1 阪 ランナー：1塁
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OUT
2番 中野 拓夢 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 近本 光司 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 福永 裕基 ライトフライ 3アウト
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OUT
9番 柳 裕也 ショートゴロ 2アウト
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OUT
8番 石伊 雄太 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 糸原 健斗 に代わって 9番 岡留 英貴
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OUT
9番 糸原 健斗 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
代打：神宮 僚介 に代わって 9番 糸原 健斗
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OUT
8番 坂本 誠志郎 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 元山 飛優 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
6番 前川 右京 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
5番 大山 悠輔 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
7番 花田 旭 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 福元 悠真 ピッチャーヒット ランナー：1、2塁
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OUT
5番 石川 昂弥 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｅ・ルーカス に代わって 9番 神宮 僚介
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OUT
中1-0阪
4番 Ｍ・サノー ショートゴロ 中日得点！ 中 1-0 阪 1アウト ランナー：3塁
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OUT
3番 細川 成也 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
2番 村松 開人 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 佐藤 輝明 センターフライ 3アウト
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OUT
3番 森下 翔太 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 中野 拓夢 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 近本 光司 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
1番 福永 裕基 ショートフライ 3アウト
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OUT
9番 柳 裕也 ショートゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
8番 石伊 雄太 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
7番 花田 旭 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
9番 Ｅ・ルーカス 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 坂本 誠志郎 見逃し三振 2アウト
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OUT
7番 元山 飛優 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
6番 前川 右京 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
5番 大山 悠輔 サードゴロ 1アウト
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OUT
6番 福元 悠真 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 サードゴロ 2アウト
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OUT
4番 Ｍ・サノー 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 森下 翔太 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 中野 拓夢 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 近本 光司 センターフライ 1アウト
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OUT
3番 細川 成也 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 村松 開人 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 福永 裕基 レフトフライ 1アウト
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