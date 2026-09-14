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【中 6-0 阪】
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試合終了
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OUT
4番 佐藤 輝明 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
3番 森下 翔太 ショートゴロ 2アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：セカンド 福永 裕基 に代わって 4番 田中 幹也
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OUT
守備交代：ファースト 代走 田中 幹也 に代わって 1番 福永 裕基
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OUT
9番 加藤 匠馬 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
中6-0阪
8番 Ｋ・マラー レフトツーベースヒット 中日得点！ 中 6-0 阪 ランナー：2塁
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OUT
1塁ランナー花田 旭 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
7番 花田 旭 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
6番 上林 誠知 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
5番 石川 昂弥 サードゴロ 1アウト
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OUT
1塁ランナー田中 幹也 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
代走：1塁ランナー Ｍ・サノー に代わって 4番 田中 幹也
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OUT
4番 Ｍ・サノー レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 豊田 寛 に代わって 9番 Ｒ・ドリス
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OUT
1番 近本 光司 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 豊田 寛 見逃し三振 2アウト
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OUT
代打：Ａ・セベリーノ に代わって 9番 豊田 寛
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OUT
8番 熊谷 敬宥 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：レフト 細川 成也 に代わって 7番 花田 旭
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OUT
守備交代：センター 花田 旭 に代わって 3番 岡林 勇希
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OUT
3番 細川 成也 ファーストフライ 3アウト
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OUT
2番 村松 開人 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1塁ランナー福永 裕基 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
1番 福永 裕基 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 加藤 匠馬 センターフライ 2アウト
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OUT
8番 Ｋ・マラー セカンドゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 神宮 僚介 に代わって 9番 Ａ・セベリーノ
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OUT
7番 坂本 誠志郎 レフトフライ 3アウト
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OUT
6番 立石 正広 サードゴロ 2アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
4番 佐藤 輝明 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 森下 翔太 ショートゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 代打 上林 誠知 に代わって 6番 上林 誠知
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OUT
7番 花田 旭 レフトフライ 3アウト
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OUT
6番 上林 誠知 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：福元 悠真 に代わって 6番 上林 誠知
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OUT
5番 石川 昂弥 サードゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 福島 圭音 に代わって 9番 神宮 僚介
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OUT
2番 中野 拓夢 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
1番 近本 光司 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
9番 福島 圭音 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
代打：岡留 英貴 に代わって 9番 福島 圭音
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OUT
8番 熊谷 敬宥 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
4番 Ｍ・サノー 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 細川 成也 レフトフライ 2アウト
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OUT
2番 村松 開人 サードファウルフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 伊藤 将司 に代わって 9番 岡留 英貴
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OUT
7番 坂本 誠志郎 センターフライ 3アウト
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OUT
6番 立石 正広 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
5番 大山 悠輔 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 1アウト
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OUT
1番 福永 裕基 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
9番 加藤 匠馬 ショートゴロ 2アウト
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OUT
中4-0阪
8番 Ｋ・マラー センターホームラン 中日得点！ 中 4-0 阪
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OUT
7番 花田 旭 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 福元 悠真 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
3番 森下 翔太 見逃し三振 3アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 サードゴロ 2アウト
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OUT
1番 近本 光司 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 ライトフライ 3アウト
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OUT
4番 Ｍ・サノー 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 細川 成也 サードフライ 1アウト
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OUT
9番 伊藤 将司 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
8番 熊谷 敬宥 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
7番 坂本 誠志郎 ショートゴロ 1アウト
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OUT
2番 村松 開人 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1番 福永 裕基 見逃し三振 2アウト
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OUT
9番 加藤 匠馬 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 立石 正広 ショートゴロ 3アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 ショートゴロ 2アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 1アウト
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OUT
8番 Ｋ・マラー 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 花田 旭 ライトフライ 2アウト
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OUT
6番 福元 悠真 ショートゴロ 1アウト
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OUT
3番 森下 翔太 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 近本 光司 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
4番 Ｍ・サノー センターフライ 2アウト
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OUT
中2-0阪
3番 細川 成也 レフトホームラン 中日得点！ 中 2-0 阪
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OUT
2番 村松 開人 ピッチャーヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 福永 裕基 空振り三振 1アウト
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