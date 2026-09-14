







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間14日、マイアミ・マーリンズと戦い4-6で敗れた。この試合では先発のエメ・シーハン投手は好投を見せているが、米メディア『ドジャースネイション』は、ポストシーズンへ向け序列が高まる可能性に言及している。



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同戦のシーハンは初回～3回はいずれも三者凡退に抑えたが、4回に無死一、二塁のピンチを迎える。ただ、その後2死満塁になるも無失点で切り抜けると、5～6回は再び三者凡退でイニングを終えた。



同メディアは「シーハンは6回無失点の好投を披露し、3Aから復帰して以降、2試合連続で好投を続けた。この試合では5三振を奪い、許した安打はわずか2本。そして、おそらく最も重要なのは、四球をわずか1つしか与えなかったことだ」と言及。



続けて、「ドジャースには非常に強力な先発陣が揃っているため、シーハンがポストシーズンで先発を務める可能性はほぼないだろう。とはいえ、シーハンは昨季はロングリリーフを務めており、今季も同じ役割を担う可能性は十分にある。昨季は6登板で防御率8.59と結果は決して良くなかったが、最近の先発登板で見せている好調ぶりを10月まで維持できれば、ほぼ間違いなくロースター入りを勝ち取るだろう」と記している。











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