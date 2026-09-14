「何度も順位を入れ替えてきたが」村上宗隆、新人王争いでは“注目すべき穴…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、14日(日本時間15日)時点で114試合に出場し、31本塁打・65打点・bWAR1.8という成績を残している。今季のア・リーグ新人王争いでケビン・マゴニグル内野手と激しく首位を争ってきたと、米メディア『BetMGM』が報じた。

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村上は開幕から鋭い長打力を発揮し、わずか57試合で20本塁打に到達。



同メディアは「本塁打王争いのオッズでは100対1の大穴として村上を推していた」と振り返っており、その勢いの凄まじさを強調している。



マゴニグルと村上は、今季ここまで「新人王最有力候補の座を何度も入れ替えてきた」間柄だ。



しかし5月下旬に村上が故障者リスト（IL）入りすると、この離脱の間にマゴニグルがリードを広げ、村上にとって巻き返しは容易ではない状況となっている。











それを踏まえ、同メディアは村上について、新人王争いでは「遥かに険しい道のり」に後退したとみており、“注目すべき穴馬”に挙げている。



31本塁打・65打点という数字は新人離れした長打力を裏付けるが、離脱による出場機会の差が響き、総合力ではマゴニグルに及ばず、受賞候補としての序列は下がったようだ。



新人王争いで挽回するには、残り試合での一発と、契約延長交渉の進展を後押しする安定感の両立が欠かせない。



それでも一振りで局面を変えるパワーは健在であり、評価を再び押し上げる可能性は十分に残されているだろう。



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