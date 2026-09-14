「フラストレーションの溜まるシーズンだが」今永昇太、34被本塁打も二桁…









今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する33歳の今永昇太投手は、11日(日本時間12日)、リグレー・フィールドで行われたピッツバーグ・パイレーツ戦に先発し、2試合連続で勝利投手になるなど調子は上向きだ。周囲が思うよりも良いシーズンを過ごしていると、米メディア『ベースボールHQ』が報じている。

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今永は2登板前の登板で6失点を喫する乱調もあったが、直近12登板を振り返ると10試合で自責点3以下に抑え、防御率3.22、奪三振・与四球・被本塁打から算出される指標のSIERAは3.63という内容を残している。



この防御率3.22という数字は、今季ここまで今永を苦しめてきたシーズン防御率(4.00前後)を大きく下回っており、見た目の印象以上に終盤へ向けて調子を上げていることをうかがわせる。



そのため、同メディアは「フラストレーションの溜まるシーズンだが、多くの人が思う以上に好投している」と評価した。











メジャー全体で見ると、今永は最多となる被本塁打34本を浴びているのだが、オールスター後に絞れば7勝2敗、防御率3.35と後半戦は明確に安定感を取り戻している。



開幕直後の絶好調から一転、シーズン中盤は本塁打を浴びる場面が目立ち、批判にもさらされてきた今永だが、直近の投球内容とチーム内の評価はいずれも上向いている。



ポストシーズン争いを続けるカブスにとって、今永の踏ん張りが残り試合の行方を大きく左右することになりそうだ。



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