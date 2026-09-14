







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、15日間の負傷者リスト（IL）入り後も練習を再開しておらず、右上腕二頭筋の違和感が続いている。デーブ・ロバーツ監督は、数日間は休養させ、その後に状態を再確認する方針のようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のJ.P.ホーンストラ記者が言及した。



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大谷はIL入り前の8日間で出場が1試合にとどまっていた。当初は指名打者（DH）や代打として出場できる可能性が残っていたため、球団はアクティブロースターに置きながら早期復帰を期待していた。



しかし、状態は回復せずIL入りとなり、最短の復帰日は9月23日（日本時間24日）だ。その場合でもレギュラーシーズンは残り5試合となり、ポストシーズンに向けて打撃の感覚を取り戻す時間は限られている。



一方で、新たな診断が加わったわけではなく、球団の見通しそのものが大きく変わったわけでもない。ロバーツ監督は、現時点で説明できるのは右上腕二頭筋に違和感があるという事実にとどまるとした。



進展が見えない大谷の状態について、ホーンストラ氏は「最終的に彼をILに追いやったこの不測の事態は、表面上の復帰スケジュールが示唆するよりも深刻なものに見える」と言及した。



ドジャースはポストシーズン進出をほぼ確実なものとしており、ワールドシリーズ3連覇に近づいている。しかし、大谷が今季絶望となれば、悲願達成に向けて厳しい戦いを強いられることになりそうだ。











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