14日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏と佐伯貴弘氏が、3位・DeNAにサヨナラ負けを喫した2位・巨人について言及した。

巨人は3－3の12回にマウンドに上がったマルティネスが先頭の松尾汐恩に二塁打を打たれると、申告敬遠で一、二塁。ここで古市尊のバントをピッチャー・マルティネスが一塁へ悪送球してしまい、二塁走者の生還を許しサヨナラ負け。首位・阪神が敗れており、巨人は首位浮上の可能性があった中で、痛い敗戦となった。

辻氏は「一瞬、サードを見たんですけど、無理なんですよね。最初からファーストと決めていれば、暴投はなかったと思いますけど」と話すと、番組MCを務めた野村弘樹氏も「あれだけ良いバントの時点で、すぐ一塁に。判断ミスから暴投に繋がった」と指摘。

辻氏は「バントしたバッターランナーがベースの近くにいるので焦るわけですよね。強い球を投げないというところでね」と話した。

野村氏は「それで暴投してしまったわけですからね。佐伯さん、まさか最後こうなるとは思わなかったですね」と振ると、佐伯氏は「ジャイアンツ負けてはしまいましたけど、このミスでライトの中山選手がちゃんとカバーリングしている。やるべきことをしっかりとやった負けというのは、エラーはしましたけど、ああいうところはこの後に繋がると思うので、素晴らしかったですよ」とライト・中山礼都のカバーリングを評価した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』