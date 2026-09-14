読売ジャイアンツのライデル・マルティネスが通算250セーブに到達した。名球会入りの基準となる大記録を、まだ29歳、わずか411登板で達成。一方、その圧倒的なペースだからこそ、「250セーブ」という基準が現代のクローザーを評価する数字として妥当なのかという疑問も浮かんでくる。MLBでは300セーブを超えても野球殿堂入りを果たせない救援投手が少なくない。日米の歴代クローザーを比較しながら、リリーフ投手を評価する“基準”について考えてみたい。（文：ニコ・トスカーニ）［1/2ページ］

ライデル・マルティネス（巨人）が9月10日の中日ドラゴンズ戦で今季38セーブ目を挙げ、通算250セーブを達成した。

250セーブは200勝と共に投手の名球会入会基準となっているが、マルティネスはまだ29歳。

通算わずか411登板に過ぎず、今季250セーブを達成した益田直也（ロッテ）の802登板の半分程度、同じく250セーブ達成者で今季で引退する平野佳寿（オリックス）の702登板と比べても圧倒的に速いスピードでの達成となった。

250セーブはNPB史上6人目の大記録だが、まだ全盛期のプレーヤーが達成したことからこの名球会基準に疑問を呈する声も上がっている。

日米通算381セーブを記録した佐々木主浩氏は「もう少し（条件を）上げていいんじゃないか」と発言しており、250セーブが本当に妥当なラインなのかは議論の余地があると思う。

アメリカの野球殿堂には名球会のような明確な数字の基準はないが、過去の例から「何となくこれぐらいなら」というラインは存在する。

アメリカでも少数ではあるがリリーフ投手の殿堂入りは例がある。議論の参考として本稿ではMLBの殿堂入り基準と比較を試みる。

MLBでは300セーブ達成者でも殿堂入りできず

[caption id="attachment_289676" align="aligncenter" width="1200"] ヤンキースのマリアノ・リベラ[/caption]

NPBの143試合に対してMLBは公式戦が162試合ある。約1.13倍であり、日本基準の250セーブはアメリカの試合数基準にすると282セーブ≒300セーブというところだろう。

MLBには300セーブ達成者が2026年時点で31人いる。うち3人は現役選手（殿堂入りは最後にプレーしてから5年以上経過）だが、残り29人のうち殿堂入りしているのは8人に過ぎない。

歴代1、2位のマリアノ・リベラ氏、トレバー・ホフマン氏、4位のリー・スミス氏は殿堂入りしている。

3位は現役選手のケンリー・ジャンセン（タイガース）、5位クレイグ・キンブレル（ロイヤルズ）が続き、歴代6位、7位のフランシスコ・ロドリゲス氏とジョン・フランコ氏は引退後5年どころか10年以上経過しているのに殿堂入りできていない。

殿堂入りしている3人も5年で一発殿堂入りできたのはリベラ氏のみで、ホフマン氏は8年、スミス氏に至っては22年かかってようやくの殿堂入りだった。

ここから見えて来ることだが、アメリカはリリーフの価値を先発よりかなり低く考えているようだ。

他、クローザーとして活躍して殿堂入りした例だとデニス・エカーズリー氏は先発投手としても活躍し390セーブに加えて197勝している。

日本でも江夏豊氏が206勝193セーブを記録しているが、試合数スケールを考えるとそれと同等レベルの大記録だろう。

同じく両方で活躍したジョン・スモルツ氏は213勝154セーブを記録している。エカーズリー氏とスモルツ氏はどちらも一発殿堂入りしている。

[caption id="attachment_288258" align="aligncenter" width="1200"] （左から）大谷翔平、工藤泰成（写真：Getty Images）[/caption]

読売ジャイアンツのライデル・マルティネスが通算250セーブに到達した。名球会入りの基準となる大記録を、まだ29歳、わずか411登板で達成。一方、その圧倒的なペースだからこそ、「250セーブ」という基準が現代のクローザーを評価する数字として妥当なのかという疑問も浮かんでくる。MLBでは300セーブを超えても野球殿堂入りを果たせない救援投手が少なくない。日米の歴代クローザーを比較しながら、リリーフ投手を評価する“基準”について考えてみたい。（文：ニコ・トスカーニ）［2/2ページ］

アメリカは1セーブの重みも考慮

また、殿堂入りしたリリーフ投手の例として「長いイニングを投げている」例が多い。

ブルース・スーター氏はぎりぎり300セーブだが、現役時代に1度も先発登板の経験が無いにも関わらずシーズン100イニング以上を5度も記録している。

1984年シーズンは45セーブしているがリリーフ登板のみで122.2回を投げ、防御率1.54を記録している。

1977年シーズンは62登板すべてがリリーフながら107.1イニングを投げ防御率1.34、FIP1.61、WAR5.2を記録している。

同年のゲイロード・ペリー氏（殿堂入り）が238.0イニング、防御率3.37、FIP3.17で同等のWAR5.2だったのでスーター氏はリリーフ投手でありながらエース級の先発投手に匹敵する貢献度だったことになる。

同じく、310セーブで殿堂入りしているリッチ・ゴセージ氏は通算1002登板中先発は37登板に過ぎないが、リリーフ登板のみでシーズン100イニング以上を4度記録しており、リリーフメインにもかかわらず124勝している。

341セーブのローリー・フィンガーズ氏もリリーフ登板のみのシーズン100イニング以上が7回あり、114勝している。

478セーブのリー・スミス氏もリリーフのみでシーズン100イニング以上が2度ある。彼らは一発殿堂入りこそできなかったが、こうした「重み」が評価されたのだろう。

日本でもかつてはこういった例があった。大洋ホエールズ、横浜ベイスターズ（現・DeNA）で活躍した齊藤明雄氏は、先発とリリーフの両方で活躍し128勝133セーブを記録している。

1982年シーズンは先発登板1試合に過ぎなかったが、134.2回を投げ30セーブで最多セーブ、防御率2.07で最優秀防御率を記録している。

齊藤氏はリリーフのみの100イニング以上も2度記録しており、もっと評価されてもいい例だろう。

NPB基準は350セーブが妥当なのか？

[caption id="attachment_289650" align="aligncenter" width="1200"] 読売ジャイアンツのライデル・マルティネス【写真：産経新聞社】[/caption]

現代のクローザーが回を跨いでセーブすることは珍しく、大抵は最終回1イニングのみを締めくくる。

最近のMLBではクローザーを固定しないチームも増えてきており、セーブの価値そのものに懐疑的になっているように思える。

そのような1イニング限定の現代型クローザーで殿堂している例は今のところリベラ氏、ホフマン氏、ビリー・ワグナー氏の3人のみだ。

リベラ氏はセットアッパーだった時代に1度だけリリーフのみでシーズン100イニング以上を記録しているが、ホフマン氏とワグナー氏は100イニング以上投げたシーズンは1度も無い。

3人のうち、最もセーブ数が少ないのはワグナー氏で通算422セーブを記録している。よりセーブ数の多いロドリゲス氏、フランコ氏より評価されている点は恐らく内容（奪三振）だろう。

ワグナー氏はキャリアで1度も先発登板が無く、100イニング以上投げたことも無いがシーズン100奪三振以上を4度記録している。こういった制圧的な内容も加味されての殿堂入りなのだろう。

とはいえ、殿堂は積み重ね指標がまずは重視されるため、ワグナー氏と同等ライン（400セーブ以上）がMLBの「最低基準」なのだろう。

今季400セーブを達成したアロルディス・チャップマン（レッドソックス）はMLBでデビューして以来、1度も先発しておらず、100イニング以上投げたことも無いがシーズン100奪三振以上が5回ある。

チャップマンはリリーフ投手の通算奪三振記録を更新中であり、ワグナー氏と同等の基準（400セーブ以上、高い奪三振能力）で殿堂入りできるかもしれない。

同様にキンブレル、ジャンセンも殿堂入りの可能性は高いのではないかと思う。

これを日本基準に直すなら、基準は250セーブではなく、400セーブをNPBの試合数スケールに修正した348セーブ≒350セーブが「リリーフのみの最低基準」ではないだろうか。

名球会は200勝も200セーブも達成していない上原浩治氏も藤川球児氏も入会を認められているので、勝ち星、ホールド、奪三振などを合算したもっと柔軟な基準があってもいいと思う。

【著者プロフィール】

ニコ・トスカーニ

大学卒業後、IT技術者をしながら「ニコ・トスカーニ」のペンネームでカルチャー系の兼業ライターとして活動。また共同制作者、脚本家として神谷正倫名義で『11月19日』（2019）、『階段下は××する場所である』（2021）、『正しいアイコラの作り方』（2024）の3本の劇場公開作がある。FanGraphsのデータを確認するのが趣味で、好きが高じて野球の原稿も時折手掛けている。

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