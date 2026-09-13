「まるで歌でバトルさせてもらったような感覚です」――歌手の氷川きよしが、10月30日(22:30～)にWOWOWプライムで放送、WOWOWオンデマンドで配信される音楽番組『礼真琴 CROSS HAUS(クロス ハウス)』第2回にゲスト出演する。

同番組は、元宝塚歌劇団トップスターで、卓越した歌唱力と表現力を持つ礼真琴がナビゲートし、毎回多彩なゲストと音楽、トークで“クロス”していく初の冠番組。12日に放送・配信された初回には平原綾香とCrystal Kayが出演し、第2回では礼と氷川による初共演が実現する。

氷川きよし

「限界突破×サバイバー」を2人で歌うのは初

音楽ライブでは、氷川の代表曲「限界突破×サバイバー」を2人でデュエット。同曲を礼と氷川の2人で歌唱するのは今回が初めてで、疾走感あふれるサウンドに乗せ、それぞれのエネルギーが真っ向からぶつかり合うパフォーマンスを披露する。

さらに、美空ひばりの名曲「川の流れのように」でもデュエット。タイプの異なる2曲で、2人の歌声がどのように交わるのか注目だ。

ソロ歌唱では、氷川が「ほど酔い酒」を披露。氷川にとって師匠である水森英夫氏が作曲を手掛けた、思い入れの深い楽曲を歌い上げる。

礼真琴の歌声に「私もスイッチが入りました」

収録を終えた氷川は、礼との初共演について「ものすごく素晴らしいコラボレーションになりました!」と手応えを明かす。

礼の「圧倒的な歌声」に刺激を受け、「私もスイッチが入りましたし、熱い気持ちになって熱唱して、まるで歌でバトルさせてもらったような感覚です」と振り返った。

セッションでは、普段は出さないような声も引き出されたそうで、「お互いの声の個性が重なり合って、これまでにない化学反応が生まれました」と表現。「見ている方も間違いなくワクワクするような特別なセッションになっていると思います」と呼びかけている。

また、歌唱だけでなく、トークパート「CROSS QUESTION」では、お互いが話してみたいテーマをもとに語り合う。

ステージ上で圧倒的なパフォーマンスを見せる姿から一転、和やかな雰囲気の中で進むトークでは、アーティストとして互いに共鳴する2人の素顔も。ジャンルを超えた2人の才能が、歌とトークの両面で交差する。