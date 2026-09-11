ファミリーマートは9月15日、「天神屋」監修の「大きなおむすび 元祖たぬきむすび」(285円)、「たぬきごはん弁当」(650円)、「甘しょうゆだれ唐揚げ」(348円)を静岡県、愛知県、岐阜県、三重県(一部店舗)、和歌山県(一部店舗)、神奈川県(一部店舗)のファミリーマートで発売する。

静岡の老舗弁当店「天神屋」監修企画は今回で3回目となる。今年はおむすびや弁当に加え、新たに「ちょいデリ」が登場する。

大きなおむすび 元祖たぬきむすびは、同店の看板商品「元祖たぬきむすび」の手作り感をまぶしめしにて再現した商品。醤油とネギの風味が染み込んだ天かすとごはんを使用。おいしさはそのままに、大きめサイズで食べ応えをアップした。

たぬきごはん弁当は、たぬきむすびと同じごはんに、甘めのソースとだし粉で味付けした焼そば、味噌チキンカツ、カレーシュウマイ、玉子焼きを組み合わせたお弁当。

甘しょうゆだれ唐揚げは、同店の人気商品「ひとくちガブリチキン」の味わいを再現。シンプルでありながら甘じょっぱく、やみつきになる味わいで、おかずにもおつまみにもぴったりだという。

「昨年に続き、今年もファミリーマート様とのコラボレーションが実現し、大変嬉しく思っております。1954年の創業以来、静岡の食卓を彩ってきた当店の看板メニュー『元祖 たぬきむすび』をはじめ、地元の旨みをギュッと詰め込んだこだわりの商品を仕込みました。地元の方には懐かしく、初めての方には新鮮な"静岡のソウルフード"の魅力を、手軽にお楽しみください」(天神屋)