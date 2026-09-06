会議後に作成する「議事録」。発言内容をメモしてまとめる人もいれば、便利なツールを活用する人もいるなど、その作り方はさまざまです。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代の後輩との飲み会に関するエピソードをご紹介します。

登場する先輩社員は、Z世代の後輩に会議の議事録作成をお願いすることに。さて、後輩が作った議事録は、一体どんなものだったのでしょうか?

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「後輩に頼んだ議事録、どんなものが上がってきた?」

主人公は、Z世代の後輩に少し長めの会議の議事録をお願いすることに。長い会議なので少し心配していた主人公でしたが、後輩は自分なりの方法で議事録を仕上げていました。

さて、後輩が作ったのは、どんな議事録だったのでしょうか？

① 会議を録音し、生成AIを駆使して作っていた

② 「話が長い」など会議中の感情も書いていた

③ 会議の要点を3行でまとめていた

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✅Z世代の後輩が作った議事録とは……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

Z世代の仕事術に関心しっぱなし……

会議を録音し、その内容を文字起こしして生成AIにまとめてもらう――。今回のZ世代の後輩は、デジタルツールを組み合わせて議事録を作成していました。

生成AIをはじめ、仕事に活用できるツールが身近になった今、議事録の作り方ひとつをとっても、世代によって「当たり前」が違うことも。職場で思わぬジェネレーションギャップを感じる瞬間は、こんなところにもあるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは① 会議を録音し、生成AIを駆使して作っていた でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!