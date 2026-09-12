ロッテは12日、9月19日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始）で、千葉ロッテマリーンズ元監督で侍ジャパントップチーム監督の井口資仁氏が愛基金の募金活動を行うことになったと発表した。

試合は、全国181店舗の調剤薬局を運営するアポクリート株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：都筑朋英）の冠協賛試合『愛基金Wリボンデー』として行われる。愛基金は、社会貢献活動を目的として2001年に設立された団体で、井口氏が代表を務め、アポクリート株式会社が事務局として運営を担っている。

募金活動は、乳がん検診の受診率向上や早期発見の大切さを啓発する「ピンクリボン」活動、ならびに移植医療への理解促進を目的とした「グリーンリボン」活動、これらの２つのリボンの想いを組み合わせた「Wリボン」として行われる。

また試合当日は井口氏と“もう一人のIGUCHI”ことものまねアーティストのJPさんによるトークショーも実施予定で、MCはNHK BS「ワースポ×MLB」で井口資仁氏と共演中の三宅絹紗フリーアナウンサーが務める。

また、ファーストピッチセレモニーでは三宅さんがピッチャーとして登板し、JPさんがバッター、井口氏がキャッチャーを務める。ファーストピッチセレモニーは17時45分頃にグラウンドで行われる。

▼ 井口資仁氏・JPさん・三宅絹紗さんによるWリボン啓発募金活動

時間：14時30分～17時30分

※井口氏・JPさん・三宅絹紗さんの滞在時間は15時25分～15時45分、16時35分～16時50分予定

場所：球場正面特設ブース。募金は「認定NPO法人J.POSH」「公益社団法人日本臓器移植ネットワーク」に寄付

▼ 井口資仁氏・JPさんによるトークショー開催

時間：16時05分～16時25分

場所：球場外周ボールパークステージ。対象：どなたでも参加可能