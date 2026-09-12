







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間8月23日、主力野手の一人であるアンディ・パヘス外野手が左手骨折により負傷者リスト（IL）に入った。そこからは約半月ほどが経過したが、早期復帰の見通しが強まりつつあるようだ。米メディア『ヘビー』が報じた。



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パヘスは128試合、打率.272、21本塁打、80打点と好成績を残していた中、同22日の試合で左手に死球を受け負傷。4～5週間の離脱になると予想される中、早期復帰を目指して患部に圧迫ボルトを挿入する手術を受けたことも伝えられている。



そのパヘスについて、同メディアは「ドジャースを取材する記者たちの報道によると、パヘスは軽めの打撃練習を開始した。復帰時期の見通しからすると、パヘスは10月初め頃に復帰できる可能性があり、実現すればチームにとって大きな後押しとなるだろう。ファビアン・アルダヤ記者は『パヘスはスイング練習の段階的なプログラムを開始し、ここ2日間はティー打撃を行っていると明かした。本人によると痛みはないという』と綴っている」と言及。



続けて、「シーズン終盤に彼がこのような厳しい故障に見舞われたのは痛手だが、故障するまでの数か月間は非常に質の高い打撃を見せていた。デーブ・ロバーツ監督も、彼がこのまま痛みのない状態を維持できれば、近いうちにリハビリ出場を開始する可能性があると話している」と記している。











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