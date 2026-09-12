Hey! Say! JUMP高木雄也、地上波連続ドラマで初の単独主演　ドラマ制作の“リアル”を描いたお仕事コメディでプロデューサー役

東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『ドラマが飛んだ!』が19日(24:05〜25:00)に放送される。

Hey! Say! JUMPの高木雄也が地上波連続ドラマで初の単独主演

舞台は、テレビドラマの制作現場。中央テレビと制作会社タッグが、大ヒットコミックス『愛の最果てへ』 略して“アイハテ”をドラマ化、クランインしたのも束の間、事件が起きる。飛びこんできたのは「主演女優が不倫!?」という週刊誌報道。SNSは大炎上、主演女優は降板か、続投か? スポンサーはどうなる? さらにメインの監督も脱落と制作現場は大混乱に。「ドラマが、飛んだ!」誰もがそう思った。

中央テレビのドラマプロデューサー・相田保を演じるのは、Hey! Say! JUMPの高木雄也(※高ははしごだか)。地上波連続ドラマで初の単独主演となる。数々のドラマに出演している髙木だが、テレビのプロデューサー役は初めて。髙木のリアルな経験が、演技の随所に反映されていてる点に注目だ。

また相棒となる制作会社のプロデューサー・狭間渉をインパルスの堤下敦が演じる。テレビ局と制作会社、立場が異なるプロデューサーの描かれ方も見どころの1つだ。このほか、醍醐虎汰朗、佐々木美玲、デビット伊東ら個性豊かな俳優陣が、テレビ局や制作会社のスタッフを演じる。

また、その後の奮闘を描いた「波乱のクランクイン編」(全4話)が19日(25:00〜)より、FODで独占配信される。

高木雄也、プロデューサーのコメントは以下の通り。

高木雄也

Q 連続ドラマ初の単独主演です。オファーを受けた時の気持ちを教えて下さい。

作品はみんなで作るものだと思うので、「主演」ということをあまり意識しませんでした。自分がしっかり向き合っていれば、自然と皆が同じ方向で進んでいけるという思いで臨みました。

Q どんな役どころですか?

僕が演じる相田は、テレビ局のドラマプロデューサーでお調子ものです。プロデューサーは、いろんな方の意見や思いに寄り添わないといけないので、そう見えるのかもしれません。結果、いろんな方に振り回されてしまうのですが、それも「ドラマが大好き」だからだと思います。

Q 撮影中の印象に残っているエピソードはありますか?

監督が、長いシーンでも通しで撮影をされる方だったので、撮影初日に6時間も早く終わって帰宅できたことです! ちなみに毎回、朝から夜まで撮影予定のはずなのに、一度も夕食休憩に入ったことがありません! それまでに必ず終わりました(笑)!

Q 制作会社のプロデューサー役を演じた堤下さんの印象を教えて下さい。

とにかく頭の回転の早い方です。今作では結構アドリブを入れたのですが、どんなものでも受けて返して下さるので、安心して芝居ができました。かねてから面白い方だなと思っていたのですが、今回ご一緒して、本当に面白い方だと思いました。

Q ドラマのタイトルにちなんで、最近ご自身が“飛んだ”(例えばパニックになった)出来事はありますか?

ETCカードを入れ忘れたまま高速道路に乗ってしまいパニックになりかけました。すぐに道路の管理会社に連絡して指示に従って対処でき、ホッとしました!

Q この作品の見どころ、視聴者のみなさんへのメッセージをお願いします。

見どころの1つは、ドラマ制作の裏側を描いた作品をリアルな芸能界の人達が演じていることです。またこの作品もそうですが、ドラマはここで描かれたような奮闘を経て世の中に出されていくんだというのを笑いながら見て頂けたら嬉しいです!

東海テレビ 伊藤真保氏

ひとつの番組が無事に放送されるまで、その裏では、想定外のことが次々に起こり、人が走り回り、時には誰かが振り回され……表には見えないドラマがいくつも繰り広げられています。今回は、そんな舞台裏を思い切り笑えて、「それでもドラマを完成させたい!」という現場の執念や熱量も感じていただけるドラマにしました。その中で特に大事にしたのはリアルさです。劇中劇では、豪華キャストの皆さんに、なんとご本人役で出演していただきました。フィクションの世界に実在の俳優さんたちが本人役で登場することで、絶妙なリアリティが生まれていると思います。テレビ局プロデューサーの相田や制作会社プロデューサーの狭間は、ドラマを飛ばしたくない! と奔走する一方で、ときどき自分勝手だったり、情けなかったりする、とても人間くさいキャラクターです。ほかのスタッフも、保身に走ってしまうシーンを面白く描いていますが、自分たちのいる世界を描く以上、あまり格好よく描きすぎるのは気恥ずかしいという気持ちの表れでもあります。世の中の制作スタッフさんはこのドラマの登場人物のような人たちばかりではありませんので、その点はご留意ください(笑)。

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