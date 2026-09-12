「脱ぐタイミングを失ってしまっただけやな」――。お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、10日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、自身の本の即売会に俳優・中島歩が参加していたことに驚き、当時、覆面をかぶったままファンと交流した理由を説明した。

岡村隆史

中島歩が岡村隆史の即売会に参加

番組では、中島が学生時代から『ナインティナインのオールナイトニッポン』を聴いており、過去に岡村の本の即売会にも参加していたという話題に。岡村は、中島と握手していたことが分かると、「ありがたいなあ」と喜んだ。

しかし、岡村によると、それは自身でも「一番評判の悪い即売会」と認識しているイベント。岡村は会場で超能力者キャラクター「オカ・ムラー」の覆面をかぶり、訪れた参加者に「本当に岡村さんなんですか?」と尋ねられると、「そうだよ、岡村だよ」と返しながら交流していたという。

覆面の中は汗でびしょびしょになり、岡村自身も「しんどかった」と回顧。それでも、最後まで素顔を見せることなく即売会を終えた。

「途中から顔見られるっていうのは、よくないなあと思って」

すると、実際に即売会へ足を運んだというリスナーからメールが到着。遠方から駆けつけたにもかかわらず、岡村が覆面をかぶっていたため、「肝心のお顔が拝めず、それはそれでモヤモヤの残る会でした」と振り返った。

さらに、「今に至るまで、あれほど頭巾を取ってほしいと感じたことはありません」と訴えるリスナーに、岡村は「あれはほんま、取るタイミングを失ってしまっただけやな」と釈明した。

最初から覆面姿で登場したため、途中で外すと、前半に参加した人だけが素顔を見られなかったことになる。岡村は「途中から顔見られるっていうのは、よくないなあと思って。それなら最後まで行くしかないなあと思って、最後まで行ってしまった」と当時の判断を説明した。

「ラジオ聴いてました」と言われる喜び

岡村は、中島のほかにも、さまざまな分野で活躍する人から「ラジオを聴いていました」と声をかけられることがあるといい、「非常にうれしい」と感謝した。

かつて番組を聴き、『めちゃ×2イケてるッ!』を見ていた人たちが、現在はテレビ業界でディレクターやプロデューサーとして働いていることもあるそう。「『青春でした』って。そういう人がディレクターになってたり、プロデューサーになってたりするから」と、時を経て仕事につながる喜びも明かした。

覆面によって参加者に“モヤモヤ”を残してしまった即売会だったが、その会場には、後に俳優として活躍する中島の姿もあった。思わぬ形で発覚した接点に、岡村は「いつかお仕事でお会いしたいな」と共演を望んでいた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミアム会員のみ)。