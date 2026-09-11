オリックス、西武に1点差で勝利
先発投手：オリックスは山口廉王が4回2/3、6安打2奪三振で4失点、西武の渡邉勇太朗は3回2/3、2失点 得点経過： 1回表：西武が1点を先制 4回裏：オリックスが2点を奪い逆転 5回表：西武が3点を追加しリードを広げる 注目選手：オリックスの渡部遼人が2打点の活躍、西武のT・ネビンが1本塁打、2打点、西武の渡部聖弥が1本塁打、2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|123
|69
|53
|1
|.566
|-
|2
|巨人
|127
|69
|56
|2
|.552
|1
|3
|DeNA
|126
|60
|63
|3
|.488
|9
|4
|ヤクルト
|125
|54
|69
|2
|.439
|15
|5
|中日
|129
|54
|73
|2
|.425
|17
|6
|広島
|122
|50
|68
|4
|.424
|17
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|127
|79
|45
|3
|.637
|-
|2
|西武
|129
|73
|53
|3
|.579
|7
|3
|日本ハム
|129
|71
|56
|2
|.559
|9
|4
|ロッテ
|123
|57
|63
|3
|.475
|20
|5
|オリックス
|129
|60
|67
|2
|.472
|20
|6
|楽天
|125
|47
|77
|1
|.379
|32