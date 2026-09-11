オリックス、西武に1点差で勝利

先発投手：オリックスは山口廉王が4回2/3、6安打2奪三振で4失点、西武の渡邉勇太朗は3回2/3、2失点 得点経過： 1回表：西武が1点を先制 4回裏：オリックスが2点を奪い逆転 5回表：西武が3点を追加しリードを広げる 注目選手：オリックスの渡部遼人が2打点の活躍、西武のT・ネビンが1本塁打、2打点、西武の渡部聖弥が1本塁打、2打点の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 123 69 53 1 .566 -
2 巨人 127 69 56 2 .552 1
3 DeNA 126 60 63 3 .488 9
4 ヤクルト 125 54 69 2 .439 15
5 中日 129 54 73 2 .425 17
6 広島 122 50 68 4 .424 17

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 127 79 45 3 .637 -
2 西武 129 73 53 3 .579 7
3 日本ハム 129 71 56 2 .559 9
4 ロッテ 123 57 63 3 .475 20
5 オリックス 129 60 67 2 .472 20
6 楽天 125 47 77 1 .379 32