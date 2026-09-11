オリックス、西武に1点差で勝利

先発投手：オリックスは山口廉王が4回2/3、6安打2奪三振で4失点、西武の渡邉勇太朗は3回2/3、2失点 得点経過： 1回表：西武が1点を先制 4回裏：オリックスが2点を奪い逆転 5回表：西武が3点を追加しリードを広げる 注目選手：オリックスの渡部遼人が2打点の活躍、西武のT・ネビンが1本塁打、2打点、西武の渡部聖弥が1本塁打、2打点の活躍。

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