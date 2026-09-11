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【西 4-5 オ】
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試合終了
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OUT
6番 渡部 聖弥 サードゴロ 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 中村 剛也 に代わって 5番 仲田 慶介
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OUT
5番 中村 剛也 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
代打：蛭間 拓哉 に代わって 5番 中村 剛也
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OUT
代走：1塁ランナー Ｔ・ネビン に代わって 4番 髙松 渡
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OUT
4番 Ｔ・ネビン ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 林 安可 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 滝澤 夏央 レフトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：レフト 来田 涼斗 に代わって 9番 渡部 遼人
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OUT
守備交代：センター 渡部 遼人 に代わって 6番 麦谷 祐介
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OUT
守備交代：ライト 麦谷 祐介 に代わって 2番 来田 涼斗
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OUT
投手交代：ピッチャー 山﨑 颯一郎 に代わって 10番 Ａ・マチャド
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OUT
3番 西川 龍馬 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
2番 来田 涼斗 キャッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
1番 太田 椋 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
守備交代：センター 代打 平沢 大河 に代わって 1番 岸 潤一郎
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OUT
投手交代：ピッチャー 佐藤 隼輔 に代わって 10番 豆田 泰志
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 小島 大河 に代わって 8番 小島 大河
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OUT
守備交代：ライト Ａ・カナリオ に代わって 9番 平沢 大河
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OUT
1番 Ａ・カナリオ サードゴロ 3アウト
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OUT
9番 平沢 大河 センターフライ 2アウト
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OUT
代打：西川 愛也 に代わって 9番 平沢 大河
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OUT
8番 小島 大河 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
代打：古賀 悠斗 に代わって 8番 小島 大河
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OUT
7番 源田 壮亮 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 来田 涼斗 に代わって 6番 麦谷 祐介
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OUT
守備交代：レフト 代走 麦谷 祐介 に代わって 2番 来田 涼斗
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OUT
守備交代：セカンド 西野 真弘 に代わって 7番 野口 智哉
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OUT
投手交代：ピッチャー 椋木 蓮 に代わって 10番 山﨑 颯一郎
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OUT
9番 渡部 遼人 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
8番 若月 健矢 センターフライ 2アウト
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OUT
7番 西野 真弘 ショートゴロ 1アウト
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OUT
代走：2塁ランナー 山中 稜真 に代わって 6番 麦谷 祐介
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OUT
6番 山中 稜真 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 黒木 優太 に代わって 10番 佐藤 隼輔
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OUT
6番 渡部 聖弥 サードライナー 3アウト
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OUT
5番 蛭間 拓哉 ファーストゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
4番 Ｔ・ネビン センターフライ 1アウト
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OUT
3番 林 安可 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 滝澤 夏央 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 博志 に代わって 10番 椋木 蓮
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OUT
5番 紅林 弘太郎 空振り三振 3アウト
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OUT
西4-5オ
4番 宗 佑磨 ライトヒット オリックス得点！ 西 4-5 オ ランナー：1塁
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OUT
西4-4オ
3番 西川 龍馬 ライト犠牲フライ オリックス得点！ 西 4-4 オ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
2番 来田 涼斗 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
1番 太田 椋 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
9番 渡部 遼人 ファーストライナー 1アウト
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OUT
1番 Ａ・カナリオ センターフライ 3アウト
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OUT
9番 西川 愛也 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 古賀 悠斗 見逃し三振 1アウト
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OUT
8番 若月 健矢 サードゴロ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 浜屋 将太 に代わって 10番 黒木 優太
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OUT
西4-3オ
7番 西野 真弘 ライトヒット オリックス得点！ 西 4-3 オ ランナー：1、3塁
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OUT
6番 山中 稜真 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
5番 紅林 弘太郎 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
4番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 西川 龍馬 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：ショート 滝澤 夏央 に代わって 7番 源田 壮亮
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OUT
守備交代：セカンド 外崎 修汰 に代わって 2番 滝澤 夏央
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OUT
7番 外崎 修汰 ショートゴロ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 山口 廉王 に代わって 10番 博志
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OUT
西4-2オ
6番 渡部 聖弥 レフトホームラン 西武得点！ 西 4-2 オ
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OUT
5番 蛭間 拓哉 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
西2-2オ
4番 Ｔ・ネビン 左中間ホームラン 西武得点！ 西 2-2 オ
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OUT
3番 林 安可 ショートフライ 2アウト
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OUT
2番 滝澤 夏央 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
2番 来田 涼斗 空振り三振 3アウト
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OUT
浜屋 将太 がワイルドピッチ ランナー：3塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 渡邉 勇太朗 に代わって 10番 浜屋 将太
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OUT
1番 太田 椋 空振り三振 2アウト
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OUT
西1-2オ
9番 渡部 遼人 レフトヒット オリックス得点！ 西 1-2 オ ランナー：2塁
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OUT
8番 若月 健矢 サード送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
7番 西野 真弘 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
6番 山中 稜真 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 Ａ・カナリオ センターフライ 3アウト
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OUT
9番 西川 愛也 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 古賀 悠斗 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
4番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 西川 龍馬 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 来田 涼斗 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 太田 椋 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 外崎 修汰 ショートゴロ 3アウト
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OUT
6番 渡部 聖弥 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 蛭間 拓哉 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1塁ランナー滝澤 夏央 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
4番 Ｔ・ネビン 見逃し三振 2アウト
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OUT
3番 林 安可 レフトフライ 1アウト
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OUT
2番 滝澤 夏央 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 渡部 遼人 レフトフライ 3アウト
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OUT
8番 若月 健矢 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 西野 真弘 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
6番 山中 稜真 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 紅林 弘太郎 センターフライ 2アウト
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OUT
4番 宗 佑磨 サードゴロ 1アウト
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OUT
1番 Ａ・カナリオ ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
9番 西川 愛也 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
8番 古賀 悠斗 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
7番 外崎 修汰 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 西川 龍馬 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
2番 来田 涼斗 空振り三振 1アウト
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OUT
1番 太田 椋 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 渡部 聖弥 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
5番 蛭間 拓哉 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
西1-0オ
4番 Ｔ・ネビン ライト犠牲フライ 西武得点！ 西 1-0 オ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
3番 林 安可 ピッチャーヒット ランナー：1、3塁
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OUT
2番 滝澤 夏央 サード送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 Ａ・カナリオ ライトヒット ランナー：1塁
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