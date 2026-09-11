ＤｅＮＡが5点差で広島に勝利

先発投手：ＤｅＮＡは片山　皓心が5回1/3回1失点の好投（3安打8奪三振）、広島の森下　暢仁は7回0失点 得点経過： 6回裏：広島が1点を追加 8回表：ＤｅＮＡが3点を追加 9回表：ＤｅＮＡが3点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの度会　隆輝が1本塁打、3打点の活躍、ＤｅＮＡの宮下　朝陽が1本塁打、2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 123 69 53 1 .566 -
2 巨人 127 69 56 2 .552 1
3 DeNA 126 60 63 3 .488 9
4 ヤクルト 125 54 69 2 .439 15
5 中日 129 54 73 2 .425 17
6 広島 122 50 68 4 .424 17

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 127 79 45 3 .637 -
2 西武 129 73 53 3 .579 7
3 日本ハム 129 71 56 2 .559 9
4 ロッテ 123 57 63 3 .475 20
5 オリックス 129 60 67 2 .472 20
6 楽天 125 47 77 1 .379 32