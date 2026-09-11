ＤｅＮＡが5点差で広島に勝利

先発投手：ＤｅＮＡは片山 皓心が5回1/3回1失点の好投（3安打8奪三振）、広島の森下 暢仁は7回0失点 得点経過： 6回裏：広島が1点を追加 8回表：ＤｅＮＡが3点を追加 9回表：ＤｅＮＡが3点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの度会 隆輝が1本塁打、3打点の活躍、ＤｅＮＡの宮下 朝陽が1本塁打、2打点の活躍。

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