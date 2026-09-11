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【Ｄ 6-1 広】
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試合終了
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OUT
9番 Ｅ・モンテロ レフトフライ 3アウト
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OUT
代打：持丸 泰輝 に代わって 9番 Ｅ・モンテロ
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OUT
8番 Ｓ・ファビアン 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：杉田 健 に代わって 8番 Ｓ・ファビアン
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OUT
7番 野間 峻祥 空振り三振 1アウト
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OUT
代打：二俣 翔一 に代わって 7番 野間 峻祥
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OUT
守備交代：サード 代走 柴田 竜拓 に代わって 4番 柴田 竜拓
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 井上 絢登 に代わって 9番 吉野 光樹
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OUT
1番 度会 隆輝 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
9番 井上 絢登 空振り三振 2アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 塹江 敦哉 に代わって 8番 杉田 健
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OUT
代打：浜地 真澄 に代わって 9番 井上 絢登
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OUT
8番 古市 尊 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 三森 大貴 センターフライ 1アウト
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OUT
Ｄ6-1広
6番 宮下 朝陽 センターホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 6-1 広
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OUT
Ｄ4-1広
5番 佐野 恵太 ライトツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 4-1 広 ランナー：2塁
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OUT
代走：2塁ランナー 筒香 嘉智 に代わって 4番 柴田 竜拓
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OUT
4番 筒香 嘉智 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 髙 太一 に代わって 8番 塹江 敦哉
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OUT
6番 佐藤 啓介 ショートゴロ 3アウト
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OUT
5番 佐々木 泰 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 代走 三森 大貴 に代わって 2番 蝦名 達夫
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OUT
守備交代：センター 蝦名 達夫 に代わって 7番 三森 大貴
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OUT
守備交代：キャッチャー 代走 古市 尊 に代わって 8番 古市 尊
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 宮﨑 敏郎 に代わって 9番 浜地 真澄
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OUT
3番 牧 秀悟 センターフライ 3アウト
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OUT
2番 蝦名 達夫 空振り三振 2アウト
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OUT
Ｄ3-1広
1番 度会 隆輝 ライトホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 3-1 広
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OUT
代走：1塁ランナー 戸柱 恭孝 に代わって 8番 古市 尊
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｆ・ターノック に代わって 8番 髙 太一
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OUT
9番 宮﨑 敏郎 見逃し三振 1アウト
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OUT
代打：中川 虎大 に代わって 9番 宮﨑 敏郎
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OUT
8番 戸柱 恭孝 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1塁ランナー三森 大貴 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
代走：1塁ランナー 井上 朋也 に代わって 7番 三森 大貴
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OUT
7番 井上 朋也 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 森下 暢仁 に代わって 8番 Ｆ・ターノック
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OUT
3番 中村 奨成 ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 サードゴロ 2アウト
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OUT
1番 大盛 穂 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 若松 尚輝 に代わって 9番 中川 虎大
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OUT
6番 宮下 朝陽 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 佐野 恵太 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 筒香 嘉智 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 牧 秀悟 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：ショート 代打 秋山 翔吾 に代わって 7番 二俣 翔一
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OUT
9番 持丸 泰輝 空振り三振 3アウト
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OUT
Ｄ0-1広
センター 蝦名 達夫がファンブル 広島得点！ Ｄ 0-1 広 ランナー：1、3塁
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OUT
Ｄ0-0広
8番 森下 暢仁 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
7番 秋山 翔吾 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：勝田 成 に代わって 7番 秋山 翔吾
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OUT
投手交代：ピッチャー 片山 皓心 に代わって 9番 若松 尚輝
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OUT
6番 佐藤 啓介 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
5番 佐々木 泰 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 坂倉 将吾 レフトフライ 1アウト
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OUT
2番 蝦名 達夫 サードゴロ 3アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1塁ランナー戸柱 恭孝 盗塁失敗 2アウト
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OUT
9番 片山 皓心 スリーバント失敗 1アウト
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OUT
8番 戸柱 恭孝 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 中村 奨成 ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
片山 皓心 がワイルドピッチ ランナー：1、3塁
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OUT
1番 大盛 穂 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 持丸 泰輝 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
8番 森下 暢仁 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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OUT
サード 筒香 嘉智がファンブル ランナー：1塁
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OUT
7番 勝田 成 サードエラー ランナー：1塁
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OUT
1塁ランナー井上 朋也 盗塁失敗 3アウト
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OUT
7番 井上 朋也 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 宮下 朝陽 センターフライ 2アウト
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OUT
5番 佐野 恵太 センターフライ 1アウト
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OUT
6番 佐藤 啓介 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 佐々木 泰 センターフライ 2アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 中村 奨成 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 筒香 嘉智 ショートゴロ 3アウト
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OUT
3番 牧 秀悟 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 蝦名 達夫 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 大盛 穂 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 持丸 泰輝 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 森下 暢仁 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 片山 皓心 サードゴロ 3アウト
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OUT
8番 戸柱 恭孝 センターフライ 2アウト
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OUT
7番 井上 朋也 センターフライ 1アウト
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OUT
7番 勝田 成 ライトフライ 3アウト
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OUT
6番 佐藤 啓介 見逃し三振 2アウト
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OUT
5番 佐々木 泰 ショートゴロ 1アウト
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OUT
6番 宮下 朝陽 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 佐野 恵太 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
4番 筒香 嘉智 ライトフライ 1アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 センターフライ 3アウト
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OUT
片山 皓心 がワイルドピッチ ランナー：2塁
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OUT
3番 中村 奨成 空振り三振 2アウト ランナー：2塁
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OUT
2番 菊池 涼介 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 大盛 穂 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 牧 秀悟 見逃し三振 3アウト
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OUT
2番 蝦名 達夫 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 サードゴロ 1アウト
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