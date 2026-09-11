ソフトバンク、10点差でロッテに大勝
先発投手：ソフトバンクは前田 悠伍が7回1失点の好投（5安打9奪三振）、ロッテの石川 柊太は3回1/3回8失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：ロッテが1点を追加 1回裏：ソフトバンクが1点を追加 4回裏：ソフトバンクが7点を追加 注目選手：ソフトバンクの正木 智也が1本塁打、2打点、4安打、2得点の活躍、ソフトバンクの柳田 悠岐が1本塁打、2打点、2得点の活躍、ソフトバンクの山川 穂高が1本塁打、2打点、2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|123
|69
|53
|1
|.566
|-
|2
|巨人
|127
|69
|56
|2
|.552
|1
|3
|DeNA
|126
|60
|63
|3
|.488
|9
|4
|ヤクルト
|125
|54
|69
|2
|.439
|15
|5
|中日
|129
|54
|73
|2
|.425
|17
|6
|広島
|122
|50
|68
|4
|.424
|17
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|127
|79
|45
|3
|.637
|-
|2
|西武
|129
|73
|53
|3
|.579
|7
|3
|日本ハム
|129
|71
|56
|2
|.559
|9
|4
|ロッテ
|123
|57
|63
|3
|.475
|20
|5
|オリックス
|129
|60
|67
|2
|.472
|20
|6
|楽天
|125
|47
|77
|1
|.379
|32