







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、守護神を務めていたエドウィン・ディアス投手が首の炎症により負傷者リスト（IL）入りしている。間もなくメジャー復帰はできる見込みだが、いきなり踏ん張りどころを迎えそうだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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今季のディアスは首の炎症以前にも、右肘遊離体による長期離脱を経験。その影響もあり、今季成績は16登板、2勝2敗7セーブ、防御率11.85と低調な数字にとどまっている。



同メディアは「デーブ・ロバーツ監督によると、ディアスは復帰してもクローザーには戻らず、その役割はタナー・スコット投手が引き続き務めることになる。エドガルド・エンリケス投手が台頭してきたことで、彼はセットアッパーすら任されない可能性があり、再び信頼を勝ち取らなければならないかもしれない」としつつ、「まずは健康な状態で戻ってきてもらうことが重要だ。その上で、少しプレッシャーの少ない場面で登板させ、しっかり投げ切る感覚と、打者を抑えられるという自信を取り戻してもらう」という同監督のコメントを紹介。



続けて、「彼自身は何を改善する必要があるのかを明確に理解しており、投手コーチ陣も必要な調整を施さなければならない。あとは、彼が数週間のうちに状態を立て直せるのか、それとも昨年のスコットのように、2年目になってようやく全てが嚙み合う形になるのか、ということになる」と記している。











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