







オリックス・バファローズ 最新情報



11日のプロ野球公示で、オリックス・バファローズは古田島成龍投手を一軍登録から抹消した。







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8月30日の一軍復帰登板から4試合に登板し、1日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で本塁打を浴びると、9日の埼玉西武ライオンズ戦でも1回を3安打1失点。



復帰後は4イニングで2失点と、勝ちパターンでの起用には至っていなかった。



古田島投手は取手松陽高、中央学院大、日本通運を経て2023年ドラフト6位で入団した27歳。











ルーキーイヤーの2024年には50試合に登板し、24ホールド、防御率0.79をマーク。45回2/3で自責点はわずか4と、驚異的な安定感でブルペンを支えた。



しかし、昨季は20試合、防御率4.42と数字を落とし、9月に右肘の手術を受けてシーズンを終えていた。



今季はここまで10試合で3ホールド、防御率6.00。9イニングで13安打、2本塁打を許すなど本来の球威を取り戻せていない。



通算80試合で防御率2.34の実績を持つ右腕が、1年目の輝きを再び取り戻せるか。まずは二軍で状態を整える。

























【動画】ルーキー時代の初々しい雄姿！古田島成龍のピッチング



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ルーキーの闘志

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古田島成龍（オリックス）



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【了】