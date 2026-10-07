阪神、延長11回サヨナラで広島に勝利

先発投手：阪神の西勇輝は1回1/3無失点、広島の玉村昇悟は7回1失点 得点経過： 4回表：広島が1点を先制 7回裏：阪神が1点を返し同点 11回裏：阪神がサヨナラ勝ち。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 141 78 61 2 .561 -
2 巨人 143 76 64 3 .543 2
3 DeNA 143 71 69 3 .507 7
4 広島 142 61 77 4 .442 16
5 ヤクルト 142 60 80 2 .429 18
6 中日 143 60 81 2 .426 19

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 -
2 西武 143 79 60 4 .568 11
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 13
4 オリックス 143 65 76 2 .461 26
5 ロッテ 143 63 77 3 .450 28
6 楽天 143 58 84 1 .408 34