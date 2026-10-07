阪神、延長11回サヨナラで広島に勝利
先発投手：阪神の西勇輝は1回1/3無失点、広島の玉村昇悟は7回1失点 得点経過： 4回表：広島が1点を先制 7回裏：阪神が1点を返し同点 11回裏：阪神がサヨナラ勝ち。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|141
|78
|61
|2
|.561
|-
|2
|巨人
|143
|76
|64
|3
|.543
|2
|3
|DeNA
|143
|71
|69
|3
|.507
|7
|4
|広島
|142
|61
|77
|4
|.442
|16
|5
|ヤクルト
|142
|60
|80
|2
|.429
|18
|6
|中日
|143
|60
|81
|2
|.426
|19
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|143
|91
|49
|3
|.650
|-
|2
|西武
|143
|79
|60
|4
|.568
|11
|3
|日本ハム
|143
|78
|62
|3
|.557
|13
|4
|オリックス
|143
|65
|76
|2
|.461
|26
|5
|ロッテ
|143
|63
|77
|3
|.450
|28
|6
|楽天
|143
|58
|84
|1
|.408
|34