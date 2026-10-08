ヤクルト、1点リードで3回終える

ヤクルトは2回表、田中選手のタイムリーで先制。その後は両チームとも追加点なく、序盤を終えて1-0でヤクルトがリード。阪神は序盤で反撃の糸口を掴みたい。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本 2(三)佐藤 3(右)森下 4(一)大山 5(左)髙寺 6(二)木浪 7(捕)伏見 8(遊)元山 9(投)ルーカス

ヤクルト: 1(中)岩田 2(左)西村 3(遊)長岡 4(一)山田 5(右)塩見 6(三)松下 7(二)田中 8(捕)柿沼 9(投)中村優

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 142 79 61 2 .564 -
2 巨人 143 76 64 3 .543 3
3 DeNA 143 71 69 3 .507 8
4 広島 143 61 78 4 .439 17
5 ヤクルト 142 60 80 2 .429 19
6 中日 143 60 81 2 .426 19

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 -
2 西武 143 79 60 4 .568 11
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 13
4 オリックス 143 65 76 2 .461 26
5 ロッテ 143 63 77 3 .450 28
6 楽天 143 58 84 1 .408 34