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2026.10.08 18:00 阪神甲子園球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ヤクルト 0 1 1 2 0
阪神 0 0 0 0

  • OUT

    9番 中村 優斗 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 柿沼 友哉 空振り三振 1アウト

  • OUT

    ヤ1-0阪

    7番 田中 陽翔 ライトヒット ヤクルト得点！ ヤ 1-0 阪 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    6番 松下 歩叶 デッドボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    5番 塩見 泰隆 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 山田 哲人 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    3番 森下 翔太 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 佐藤 輝明 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 長岡 秀樹 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 西村 瑠伊斗 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 岩田 幸宏 ファーストフライ 1アウト

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