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2026.10.08 18:00 阪神甲子園球場
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OUT
9番 中村 優斗 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 柿沼 友哉 空振り三振 1アウト
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OUT
ヤ1-0阪
7番 田中 陽翔 ライトヒット ヤクルト得点！ ヤ 1-0 阪 ランナー：1、2、3塁
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OUT
6番 松下 歩叶 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 塩見 泰隆 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
4番 山田 哲人 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 森下 翔太 ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 佐藤 輝明 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
1番 近本 光司 レフトフライ 1アウト
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OUT
3番 長岡 秀樹 レフトフライ 3アウト
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OUT
2番 西村 瑠伊斗 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 岩田 幸宏 ファーストフライ 1アウト
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