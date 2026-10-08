阪神 vs ヤクルトの試合開始前情報

  • 対戦カード：阪神 vs ヤクルト
  • 開催球場：阪神甲子園球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ヤクルト1勝-阪神4勝（9/30 ヤクルト0-5阪神 (阪神)、9/23 阪神8-4ヤクルト (阪神)、9/22 阪神9-7ヤクルト (阪神)、9/3 阪神7-4ヤクルト (阪神)、9/2 阪神3-5ヤクルト (ヤクルト)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 142 79 61 2 .564 -
2 巨人 143 76 64 3 .543 3
3 DeNA 143 71 69 3 .507 8
4 広島 143 61 78 4 .439 17
5 ヤクルト 142 60 80 2 .429 19
6 中日 143 60 81 2 .426 19

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 -
2 西武 143 79 60 4 .568 11
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 13
4 オリックス 143 65 76 2 .461 26
5 ロッテ 143 63 77 3 .450 28
6 楽天 143 58 84 1 .408 34