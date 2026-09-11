11日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏と今江敏晃氏が、リーグ優勝を目指す阪神について言及した。

現在首位・阪神はリーグ優勝に向けて優勝マジック17。2位・巨人にゲーム差1.5をつける。番組MCを務めた谷繁元信氏が「明日の東京ドームが最後であとは全部屋外なんですよ。雨で中止になる可能性がある。どこかに入ってきたら、ずっと連戦になる」と指摘したように、甲子園を本拠地にしており、この先天候に左右される可能性もある。

齊藤氏は「24日（に試合）なんか入ったら、大ごとになるなという感じですね」と話し、今江氏も「ピッチャーのやりくりが本当に大変になってきますね。これだけ詰まっていると、最後流れに乗ってしまうと、流れに乗って勝ちもできるし、負けもある。そこなんですよね」と話した。

谷繁氏は「阪神はスケジュールとの戦いもあるんじゃないかなと思いますね」と予想した。

▼阪神の今後の日程

※9月8日広島戦（甲子園）、10日広島戦（甲子園）の雨天中止試合は未定

9月12日（土）vs巨人［東京ドーム / 14時00分］

9月13日（日）vs中日［甲子園 / 18時00分］

9月14日（月）vs中日［甲子園 / 18時00分］

9月15日（火）vs阪神［甲子園 / 18時00分］

9月17日（木）vs広島［甲子園 / 18時00分］

9月18日（金）vs広島［甲子園 / 18時00分］

9月19日（土）vs広島［甲子園 / 18時00分］

9月20日（日）vsDeNA［甲子園 / 18時00分］

9月21日（月）vsDeNA［甲子園 / 18時00分］

9月22日（火）vsヤクルト［神宮 / 18時00分］

9月23日（水）vsヤクルト［神宮 / 14時00分］

9月25日（金）vsDeNA［横浜 / 18時00分］

9月26日（土）vsDeNA［横浜 / 14時00分］

9月29日（火）vsヤクルト［甲子園 / 18時00分］

9月30日（水）vsヤクルト［甲子園 / 18時00分］

10月1日（木）vs巨人［甲子園 / 18時00分］

10月3日（土）vs広島［マツダ / 14時00分］

10月4日（日）vsDeNA［横浜 / 18時00分］

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』