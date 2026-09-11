







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、4試合の欠場から復帰したシンシナティ・レッズ戦で3打数無安打に終わった。さらに、次戦から再び欠場し、負傷者リスト（IL）が決定した。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。



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大谷は8月18日（日本時間19日）以降、54打数で安打7、本塁打1、打点2と低迷している。キャリアの中でも厳しい打撃不振となっており、復帰戦でも明確な改善は見られなかった。



ドジャースは一時、大谷のIL入りを検討したが、見送りを決断。しかし、最終的には復帰後は1試合に出場したのみで、IL入りが決定した。



ステビンス氏は大谷について「ドジャースがスーパースターを長期間欠くことに躊躇するのは理解できるが、すでに彼をベンチに下げ、復帰後も回復の兆しは見られなかった。ポストシーズンには間違いなく彼が必要だ。ドジャースは、数週間前に下すべきだった決断を今こそすべきだ」と言及していた。



大谷という圧倒的な存在感を放つ選手をIL入りさせるのは大きな決断だ。しかし、ドジャースにはその穴を埋められるほどの戦力がいるのも事実であり、早期に決断を下すべきだったのかもしれない。











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