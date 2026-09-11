「もし、あのドジャースタジアムで、大谷翔平選手の特別なカードが無料で手に入るとしたら？」そんな夢のような話が現実になります。化粧品ブランド「DECORTÉ（コスメデコルテ）」とロサンゼルス・ドジャースの異色のコラボレーションが今年も実現！ファン垂涎の「DECORTÉトレーディングカード」無料配布イベントの詳細に迫ります。

ドジャースの熱狂をカードに！DECORTÉが贈る特別な一枚

ドジャースタジアムのホームゲームが、再び特別な輝きを放ちます。メジャーリーグベースボール（MLB）のロサンゼルス・ドジャースとパートナーシップ契約を結ぶ株式会社コーセーが、今年も観戦者を熱狂させるサプライズを用意しました。9月20日（日）のドジャース対ジャイアンツ戦で、なんと先着1万名の観戦者に「DECORTÉトレーディングカード」が無料配布されることになったのです！

夢の競演！スーパースターたちの躍動をその手に

この特別なトレーディングカードには、野球ファンなら誰もが知るスーパースターたちの躍動する姿が収められています。

この3選手が試合で見せた活躍シーンが、なんと3枚1セットで提供されます。球場に足を運んだファンにとって、まさに夢のような記念品になること間違いなしです。

昨年の配布でも大好評だったこのカードには、選手たちの躍動する姿を通じて、チームの活躍を応援し、性別や年齢を超えた世界中のファンに笑顔や元気、勇気や希望を届けたいという、コーセーの熱い想いが込められています。

「美」と「スポーツ」が織りなす新たな価値：コーセーとドジャースの深い絆

一見すると異業種間のパートナーシップに思える化粧品ブランド「DECORTÉ」を展開する株式会社コーセーと、MLBの強豪ロサンゼルス・ドジャースのコラボレーション。しかし、そこにはコーセーが描く壮大な未来像が隠されています。

コーセーは、中長期ビジョン「Vision for Lifelong Beauty Partner―Milestone2030」の中で、新しいお客様づくりのキーワードとして “3G” を掲げています。

：世界中のお客様へ：性別に捉われず：年齢に捉われず

この“3G”戦略、特にグローバル戦略の強化において、世界中で愛され、多くの人々に感動を与えるドジャースとのパートナーシップは、まさに理想的な選択でした。単にブランドを宣伝するだけでなく、スポーツを通じて「世界中に笑顔や元気、勇気や希望を届ける」という共通の目標に向かって手を取り合っているのです。

このパートナーシップは2024年度に始まり、すでに2029年度まで延長が決定されています。長期的な視点で見据えられた関係性から、両者の本気度が伝わってきます。

チームを動かした「DECORTÉポーズ」の奇跡

このコラボレーションの成功を象徴する出来事があります。2025年春、大谷翔平選手が登場する「コスメデコルテ リポソーム アドバンスト リペアセラム」のTV-CMワンシーンが、なんとチームのセレブレーションポーズ「DECORTÉポーズ」として流行したのです。

大谷選手自身はもちろんのこと、チームメイトも真似をする姿は、単なるブランドと選手の契約を超え、ブランドがチームのムードメイクにまで貢献していることを示しています。これは、まさしく企業とスポーツチームが互いに影響を与え合い、新しい文化を生み出す素晴らしい事例です。

世界を魅了するロサンゼルス・ドジャースの軌跡

コーセーがパートナーシップを結んだドジャースとは、一体どんな球団なのでしょうか？

1890年にニューヨーク州ブルックリンで誕生したドジャースは、ワールドシリーズ優勝9回、ナショナルリーグ優勝26回という輝かしい歴史を持つ、MLBを代表する名門球団です。彼らは常に「勝てるチームづくり」にこだわり、ファンに最高の体験を提供し、地域社会との強い絆を築いてきました。

メジャーリーグ最高の累計観客動員数を誇り、その歴史の中でさまざまな壁を打ち破ってきた彼らの存在は、スポーツの枠を超え、世界中の人々にインスピレーションを与え続けています。まさに「世界で最も愛されるスポーツフランチャイズ」と称されるにふさわしい存在です。

「美の創造企業」コーセーとハイプレステージブランドDECORTÉ

最後に、この異色のコラボレーションを仕掛ける株式会社コーセー、そして「DECORTÉ」について掘り下げてみましょう。

株式会社コーセー：英知と感性が融合する「美の創造企業」

1946年創業のコーセーは、戦後の混乱期に「人々に夢と希望を与える化粧品」を届けたいという創業者の情熱から生まれました。80年間、ひたすらに化粧品づくりに情熱を注ぎ、高品質・高付加価値な製品を世界に送り出してきた「美の創造企業」 です。

常に“これまでの延長線上にないチャレンジ”を追求し、最先端の技術を結集した高級化粧品から身近なコスメタリー（※コスメティックとトイレタリーを組み合わせた造語）まで、実に38もの個性豊かなブランドを63の国と地域で展開しています。2026年1月には創業80周年を迎え、純粋持株会社体制へ移行するなど、変化を恐れず進化を続ける姿勢には目を見張るものがあります。

コーポレートメッセージ「美しい知恵 人へ、地球へ。」を掲げ、サステナビリティにも深くコミットする彼らの取り組みは、単なる製品の提供を超え、私たちの生活や社会全体にポジティブな影響を与えようとするものです。

DECORTÉ（コスメデコルテ）：誇りある美を追求するハイプレステージブランド

『DECORTÉ（コスメデコルテ）』は、1970年に誕生したコーセーのハイプレステージブランドです。創業以来、妥協することなく独自の美を追求し続けてきたクラフトマンシップと「真のエレガンス（“気品”＝KIHIN）」を受け継ぎ、世界中のお客様に「誇りある美」を提供しています。

百貨店や化粧品専門店でのカウンセリング販売を主とし、専任のアドバイザーによるきめ細やかなサポートが特長です。現在、日本を含む16の国と地域で展開されており、2023年からは、ブランドを代表する美容液「リポソーム アドバンスト リペアセラム」の広告モデルとして、我らが大谷翔平選手を起用しています。

スポーツと美が紡ぐ、未来へのメッセージ

今回の「DECORTÉトレーディングカード」の配布は、単なるプロモーションイベントではありません。それは、スポーツの熱狂と、美を追求する企業の情熱が融合し、世界中の人々に笑顔と希望を届けるという共通のビジョンを体現するものです。

ドジャースの選手たちがグラウンドで私たちに勇気を与えてくれるように、コーセーの製品が私たちの日常に自信と輝きをもたらす。この素晴らしいパートナーシップが、今後どのような新たな感動を生み出していくのか、私は今から胸が高鳴ります。ドジャースタジアムで特別なカードを手にできる幸運な方々、そしてこのニュースを知った世界中のファンにとって、このイベントが忘れられない思い出となることを願ってやみません。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。