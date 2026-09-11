野菜がシャキッと長持ち！ツヴィリングの真空保存でキッチンが変わる新習慣

せっかく作ったサラダ、野菜がすぐにしなしなになる...そんなお悩み、ありませんか？冷蔵庫の奥でしなびてしまう野菜を見るたび、心が痛む...。そんなフードロスのお悩みを解決し、毎日の食卓にシャキッと新鮮な美味しさを届ける画期的なアイテムが、ツヴィリングから新登場します。

【ツヴィリング】「水切り」と「真空保存」の合わせ技！野菜がシャキッと長持ちする新常識を体験しませんか？

「せっかく買った野菜、最後まで美味しく使い切りたいのに…」「冷蔵庫の奥でしなびてしまう野菜を見るたび、心が痛む…」

こんなお悩み、ありませんか？

フードロスが叫ばれる現代、食材を無駄なく、そして美味しく使い切ることは、多くのご家庭の課題ですよね。そんな私たちの強い味方となる、画期的なキッチンアイテムが「ツヴィリング J.A. ヘンケルス」から登場します。

彼らが長年培ってきた「FRESH & SAVE（フレッシュ&セーブ）」真空保存シリーズに、来る2026年10月7日、なんと「サラダスピナー」と、耐久性とスタイリッシュさを兼ね備えた新ライン「真空ステンレス」が新たに仲間入りするのです！

この進化、ただの「保存容器」の枠を超えています。まるで食卓に革命を起こすかのような、その魅力に迫ってみましょう。

「真空ステンレス」と「サラダスピナー」が新たに仲間入り

鮮度が命！「FRESH & SAVE サラダスピナー」で野菜の未来が変わる

サラダを作る時、洗った野菜の水切りって意外と手間ですよね。でも、水切りが甘いとドレッシングが薄まったり、すぐにしなびてしまったり…。

そんな悩みを一挙に解決してくれるのが、この「FRESH & SAVE サラダスピナー」です。

概要：水切り器が、まさかの真空保存容器に？！

一見すると、シンプルでスタイリッシュなサラダスピナー。しかし、このアイテムの真髄は、水切り後、付属の真空フタに付け替えるだけで、そのまま真空保存容器へと変身する点にあります。これには私も驚きを隠せませんでした。「水切り」と「真空保存」が一体となることで、調理の時短と鮮度保持という二つの大きなメリットを同時に享受できるのです。

特徴：あなたのサラダをもっと美味しく、もっと手軽に

パリッと水切り、シャキッと新鮮！

プッシュ式のノブは少ない力でスムーズに水切りができ、野菜がパリッと、シャキッと蘇ります。これなら、ドレッシングも絡みやすくなり、いつものサラダがワンランク上の味わいに。

大容量で家族みんなに優しい

直径約26cmという大容量設計なので、家族分の野菜をまとめて水切り・保存が可能。週末にまとめて仕込んでおけば、平日の忙しい時でもすぐに新鮮なサラダが食卓に並びますね。

収納もスマート

「サラダスピナーって大きくて収納に困る…」そんな声にも配慮されています。使用しない時はノブを収納できるので、パントリーでも場所を取りません。この細やかな気遣いが、ツヴィリングらしいホスピタリティを感じさせます。

パリッと水切り、シャキッと新鮮！真空保存で、おいしさ長持ち

水切りした野菜の鮮度をキープ

パントリーでの省スペース収納に配慮したノブ

コスパ：初期投資以上の価値がある！

価格については具体的な言及がありませんが、鮮度を長く保てることで、野菜の無駄を減らし、結果的に食費の節約にも繋がります。美味しく、新鮮な野菜を最後までいただける喜びは、計り知れません。まさに「野菜好きのための救世主」と言えるでしょう。

商品概要

項目 詳細 商品名 フレッシュ&セーブ サラダスピナー (真空フタ付属) 発売開始日 2026年10月7日(水) サイズ 直径約26cm、高さ約20cm (ノブ収納時：約15cm) 食器洗い乾燥機 可 (フタパーツを除く) 注意点 真空ポンプは付属していません。別途「FRESH & SAVE 真空ポンプ」をご用意ください。

購入方法

ブランドストア、公式オンラインショップ（楽天市場、Yahoo!ショッピングを含む）、一部百貨店で手に入ります。一般店頭販売は11月を予定しているとのこと。発売が待ち遠しいですね！

究極の「長く使える」を追求！「FRESH & SAVE 真空ステンレス」

これまでの「FRESH & SAVE」シリーズには、ガラス製やプラスチック製の容器がありましたが、新たに「真空ステンレス」が登場します。この新ラインナップは、見た目の高級感だけでなく、その実用性において、まさに「いいものを長く愛用したい」という方の心に響くはずです。

概要：丈夫で洗いやすい、なのに軽い！

ステンレス素材の登場は、真空保存容器の可能性を大きく広げます。ガラスの高級感とプラスチックの軽さ、それぞれの利点を踏襲しつつ、さらに「丈夫さ」「洗いやすさ」「軽さ」を兼ね備えました。これまでの容器に抱いていた「もう少しこうだったら…」という声に応える、理想的な進化と言えるでしょう。

特徴：食材の鮮度を追求する、プロ仕様の容器

中身が見える強化ガラスフタ

本体がステンレスで中が見えなくても、フタが強化ガラス製なので、上から一目で中身を確認できます。冷蔵庫を開けた時に「あれ、これなんだっけ？」と迷うことがなく、スマートに食材を取り出せますね。

お肉や魚に最適！優れた熱伝導率

ステンレスはガラスやプラスチックに比べて熱伝導率が高く、冷えやすいのが特徴です。そのため、お肉や魚など、特に鮮度を優先したい食材の保存に最適。また、温かいお惣菜の粗熱を素早く取りたい時にも活躍します。これは、料理のプロも唸るポイントではないでしょうか。

省スペース収納とお手入れの簡単さ

サイズ違いのコンテナも、フタを付けたまま入れ子で収納可能。使わない時も場所を取りません。さらに、すべてのパーツが食器洗い乾燥機に対応しているので、お手入れも手間いらず。毎日使うものだからこそ、この便利さは非常に重要です。

スタイリッシュな見た目

マットな質感と洗練されたデザインは、キッチンをより一層引き立てます。出しっぱなしにしていても絵になる、そんな「見せる収納」にもぴったりですね。

丈夫で洗いやすく、軽いステンレス製が仲間入り

ガラスフタ越しに中身を確認

お肉など鮮度を優先したい食材の保存に

コスパ：一生ものとして考えたい逸品

こちらも価格の言及はありませんが、ステンレスという素材の特性上、非常に耐久性が高く、長期間にわたって愛用できることを考えると、その価値は計り知れません。様々な食材に対応し、お手入れも簡単なため、結果的にコストパフォーマンスは非常に高いと言えるでしょう。

商品概要

項目 詳細 商品名 フレッシュ&セーブ 真空保存ステンレス 発売日 2026年10月7日(水) コンテナ容量 S：約350ml / M：約850ml / L：約1.7L (いずれもフタあり) ボウル容量 S(Φ12cm)：約350ml / M(Φ18cm)：約2.0L / L(Φ24cm)：約4.0L (いずれもフタあり) 食器洗い乾燥機 すべてのパーツ可 スターターセット内容 真空ポンプ×1、ステンレスコンテナS・M各1、真空バッグS・M各2、リキッドプロテクタ、専用クリップが同梱されます。

購入方法

サラダスピナーと同様に、ブランドストア、公式オンラインショップ（楽天市場、Yahoo!ショッピングを含む）、一部百貨店で購入可能です。一般店頭販売は11月を予定しています。

ツヴィリング J.A. ヘンケルスとは？

今回ご紹介した革新的なキッチンアイテムを提供する「ツヴィリング J.A. ヘンケルス ジャパン株式会社」は、ドイツ・ゾーリンゲンで1731年に創業した「ツヴィリング J.A. ヘンケルス AG」の日本法人です。約300年もの歴史を持つ、世界的に有名なトータルキッチンウエアブランドなんですね。

その長い歴史の中で培われた技術と品質へのこだわりは、包丁をはじめとする刃物類から、食器、そして今回のFRESH & SAVEシリーズのような革新的なキッチン用品に至るまで、すべての製品に息づいています。彼らの製品は、単なる道具ではなく、私たちの食生活を豊かにするためのパートナー。

「いいものを長く使いたい」「料理の時間を少しでも快適にしたい」と願う全ての人に、自信を持っておすすめできるブランドです。

あなたのキッチンに「鮮度」と「スマートさ」を

いかがでしたでしょうか？

「FRESH & SAVE サラダスピナー」は、水切りという下準備の工程に、そのまま鮮度を保つ真空保存機能を融合させることで、私たちの野菜との付き合い方を劇的に変えてくれるでしょう。そして「FRESH & SAVE 真空ステンレス」は、プロ仕様の耐久性と機能性、そしてデザイン性を兼ね備え、あらゆる食材の保存に最高の選択肢を提供してくれます。

どちらも、料理を愛する人、そして食材を大切にしたいと願う人にとって、まさに待望のアイテム。

来る2026年10月7日、あなたのキッチンに新しい風を吹き込み、より豊かでスマートな食生活を始めてみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。