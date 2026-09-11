頑張るあなたへ「夜のご自愛ルーティーン」を！心と体を満たす3つの秘訣

「今日も一日、お疲れ様！」そう自分に優しく語りかける時間は、日々の忙しさの中でつい忘れがちではありませんか？

がんばる毎日に、自分を労わる「ご褒美時間」を

毎日を頑張る現代女性へ、自分を労わる「ご褒美時間」を提案する「酢酸菌ライフ」主催の特別トークショー「夜、私を整える～女性のための“ご自愛ルーティーン”～」が開催されました。仕事、家事、育児に追われる中で、自分のケアが後回しになりがちな女性たちが、心身を健やかに保つヒントを見つけるためのイベントです。会場には多くの女性が集い、日々の疲れを癒し、明日への活力を育むための具体的なアプローチが紹介されました。

免疫・食事・呼吸のプロが語る、今日からできる“ご自愛習慣”

イベントでは、免疫ケア、食事、呼吸の各分野の専門家が登壇。イシハラクリニック副院長の石原 新菜先生（免疫）、管理栄養士の高杉 保美先生（食事）、呼吸法・ヨガ講師の沖 知子先生（呼吸）という豪華な顔ぶれが、今日から実践できる“ご自愛習慣”の秘訣を語りました。

免疫ケアでカラダの不調サインに気づく

石原 新菜先生は「元気な毎日のために。今日から始める免疫ケア」をテーマに、日々の体調変化と免疫の関係について解説しました。

「朝から体が重い」「気力で乗り切っている」といった状態は、カラダからの小さな不調サインかもしれないと先生は指摘。自分の平熱を知るように、日頃から体調の「基準」を持つことが大切だと言います。この基準を持つことで、普段とのちょっとした違いや不調のサインにも気づきやすくなるのです。

石原先生が実践する免疫ケアとして紹介されたのが、お酢づくりの命ともいえる「酢酸菌」も同時に摂れる「にごり酢」。健康な人の免疫維持に役立つという報告もあり、毎日の食事に手軽に取り入れられるにごり酢は、無理なく続けられるご自愛ルーティーンの強い味方です。

我慢しない！おやつも外食も楽しむ「選食力」

管理栄養士の高杉 保美先生は、「『何を我慢する？』から『何を選ぶ？』へ。自分を整える食べ方」をテーマに登壇しました。

「家族のごはんは考えるのに自分は適当」「ダイエットが続かない」といった忙しい女性が抱える食生活の悩みに寄り添い、高杉先生が提案したのは「選食力（せんしょくりょく）」。「今の自分に必要なものを選べる力」とは、「何を減らすか」ではなく「今日は何を選ぶか」という視点に変えることで、無理なく健康的な食生活を整えられるという考え方です。

さらに、毎日の食事で迷ったときに役立つ“神食材5選”として、トマト、えのき、サバ缶、卵、納豆を紹介。高杉先生自身も酢酸菌にごり酢と組み合わせて活用しているとのことでした。深夜の食欲には、朝と昼の食事を工夫することで対処できるといった具体的なアドバイスも。我慢することを頑張るのではなく、食事を前向きに楽しむヒントに満ちた講演でした。

がんばる毎日に、ひと呼吸。「自分に還る」呼吸習慣

3人目の専門家、呼吸法・ヨガ講師の沖 知子先生は、「がんばる毎日に、ひと呼吸。自分に還るご自愛習慣」というテーマで、忙しい日々の中で自分を大切にすることの重要性を説きました。

新しいタスクとして「ご自愛」を増やすのではなく、まずは「頑張りすぎている自分に気づくこと」が大切だと先生は強調。そこで提案されたのが、誰もが無意識に行っている「呼吸」を使ったセルフケアです。呼吸は自律神経を整えるのに非常に効果的で、自分の意思でコントロールすることも可能です。

会場では、以下の3ステップを踏まえた実践形式のレクチャーが行われました。

：姿勢を整える：呼吸を整える：気持ちを整える

簡単な動作と呼吸に意識を向けるだけで、心が落ち着き、体が軽くなるのを実感。今日からすぐに取り入れられる、まさに“ご自愛ルーティーン”の決定版です。

酢酸菌が秘める可能性：キユーピーとサントリーからのメッセージ

トークショーの最後には、イベントを応援するキユーピー株式会社の奥山 洋平さんとサントリービバレッジ＆フード株式会社の山下 玲さんが登壇し、酢酸菌の魅力と可能性について語りました。

キユーピーの奥山さんは「免疫も本来の力を取り戻せば元気になれる。酢酸菌は素材本来の力を秘めた菌。にごり酢などで美味しくとっていただきたい。」とコメント。サントリーの山下さんは、商品開発の想いを「夜、駅から自宅へ歩きながら、ふぅっと一息ついている人に貢献したいと考えた。忙しい毎日を頑張る人へ、酢酸菌飲料でご褒美時間を届けたい。」と語り、両社の酢酸菌への情熱と人々の健康への貢献にかける強い想いが伝わってきました。

「酢酸菌ライフ」とは

今回の素晴らしいトークショーを企画・主催した「酢酸菌ライフ」は、古くから人々の健康を支えてきたお酢づくりの要である「酢酸菌」の健康作用に注目し、その価値や日常生活での取り入れ方を発信している情報プラットフォームです。専門家の知見や最新の研究を交えながら、私たちの健康的な生活をサポートしてくれる、現代の「頼れる存在」と言えるでしょう。

セミナー開催概要

：酢酸菌ライフ presents special talk show 「夜、私を整える～女性のための“ご自愛ルーティーン”～」：2026年9月3日(木)：酢酸菌ライフ

石原 新菜先生（イシハラクリニック 副院長）

高杉 保美先生（株式会社ダイエットデザイン 代表取締役／管理栄養士）

沖 知子先生（株式会社ブレストラン 代表取締役）

あなただけの「ご自愛ルーティーン」を今日から始めよう

今回のトークショーを通して、「自分を整える」ことは特別なことではなく、日々の小さな習慣の積み重ねであると強く感じました。免疫ケアとしての「にごり酢」、我慢しない「選食力」による食事の楽しみ方、そして心身をリセットする「呼吸」。どれも今日からすぐにでも始められることばかりです。

がんばり屋さんのあなただからこそ、自分を労わる時間を大切にしてほしい。このイベントで得たヒントが、あなたの毎日に、ほんの少しでも彩り豊かな「ご褒美時間」をもたらすきっかけになれば嬉しいです。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。