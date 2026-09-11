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【ロ 1-11 ソ】
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試合終了
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OUT
8番 宮崎 竜成 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 井上 広大 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 安田 尚憲 見逃し三振 1アウト
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OUT
5番 西川 史礁 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 木村 光 に代わって 10番 小林 樹斗
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OUT
守備交代：レフト 代走 緒方 理貢 に代わって 3番 緒方 理貢
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OUT
守備交代：DH 代走 柳町 達 に代わって 5番 柳町 達
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OUT
守備交代：セカンド 代走 庄子 雄大 に代わって 7番 庄子 雄大
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OUT
8番 山本 祐大 見逃し三振 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 牧原 大成 に代わって 7番 庄子 雄大
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OUT
7番 牧原 大成 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
6番 谷川原 健太 センターフライ 1アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 柳田 悠岐 に代わって 5番 柳町 達
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OUT
ロ1-11ソ
5番 柳田 悠岐 ライトヒット ソフトバンク得点！ ロ 1-11 ソ ランナー：1、2塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
代走：1塁ランナー 近藤 健介 に代わって 3番 緒方 理貢
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OUT
3番 近藤 健介 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 宮﨑 颯 に代わって 10番 澤田 圭佑
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OUT
4番 山本 大斗 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 佐藤 都志也 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 Ｎ・ソト ファーストフライ 2アウト
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OUT
1番 山口 航輝 センターフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 正木 智也 に代わって 6番 谷川原 健太
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OUT
守備交代：ファースト 山川 穂高 に代わって 1番 正木 智也
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OUT
投手交代：ピッチャー 前田 悠伍 に代わって 10番 木村 光
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OUT
2番 川村 友斗 サードファウルフライ 3アウト
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OUT
1番 正木 智也 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
9番 川瀬 晃 見逃し三振 2アウト
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OUT
8番 山本 祐大 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 牧原 大成 サードゴロ 1アウト
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OUT
ロ1-10ソ
6番 山川 穂高 センターホームラン ソフトバンク得点！ ロ 1-10 ソ
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OUT
5番 柳田 悠岐 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ショート 代打 池田 来翔 に代わって 8番 宮崎 竜成
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OUT
守備交代：セカンド 宮崎 竜成 に代わって 9番 池田 来翔
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OUT
守備交代：センター 藤原 恭大 に代わって 4番 山本 大斗
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OUT
9番 池田 来翔 ライトフライ 3アウト
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OUT
代打：山﨑 剛 に代わって 9番 池田 来翔
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OUT
8番 宮崎 竜成 レフトフライ 2アウト
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OUT
7番 井上 広大 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 安田 尚憲 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
5番 西川 史礁 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：センター 周東 佑京 に代わって 2番 川村 友斗
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OUT
4番 栗原 陵矢 ライトフライ 3アウト
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OUT
3番 近藤 健介 センターフライ 2アウト
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OUT
2番 周東 佑京 ショートゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
1番 正木 智也 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 坂本 光士郎 に代わって 10番 宮﨑 颯
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OUT
4番 藤原 恭大 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 佐藤 都志也 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 Ｎ・ソト ライトフライ 1アウト
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OUT
9番 川瀬 晃 センターフライ 3アウト
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OUT
8番 山本 祐大 ピッチャーダブルプレイ 2アウト
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OUT
7番 牧原 大成 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 山口 航輝 サードゴロ 3アウト
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OUT
9番 山﨑 剛 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 宮崎 竜成 センターフライ 1アウト
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OUT
7番 井上 広大 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
6番 安田 尚憲 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 山川 穂高 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 柳田 悠岐 レフトフライ 2アウト
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OUT
ロ1-8ソ
4番 栗原 陵矢 レフトツーベースヒット ソフトバンク得点！ ロ 1-8 ソ ランナー：2塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 石川 柊太 に代わって 10番 坂本 光士郎
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OUT
ロ1-6ソ
3番 近藤 健介 センターヒット ソフトバンク得点！ ロ 1-6 ソ ランナー：1、2塁
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OUT
2番 周東 佑京 センターフライ 1アウト
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OUT
ロ1-5ソ
1番 正木 智也 レフトヒット ソフトバンク得点！ ロ 1-5 ソ ランナー：1、3塁
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OUT
ロ1-4ソ
9番 川瀬 晃 センターツーベースヒット ソフトバンク得点！ ロ 1-4 ソ ランナー：2、3塁
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OUT
8番 山本 祐大 センターヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 牧原 大成 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
6番 山川 穂高 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
ロ1-2ソ
5番 柳田 悠岐 レフトホームラン ソフトバンク得点！ ロ 1-2 ソ
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OUT
5番 西川 史礁 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 藤原 恭大 見逃し三振 2アウト
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OUT
3番 佐藤 都志也 ファーストライナー 1アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 近藤 健介 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 周東 佑京 レフトフライ 1アウト
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OUT
1番 正木 智也 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 Ｎ・ソト ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
1番 山口 航輝 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 山﨑 剛 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 川瀬 晃 ショートフライ 3アウト
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OUT
8番 山本 祐大 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 牧原 大成 レフトフライ 2アウト
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OUT
6番 山川 穂高 空振り三振 1アウト
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OUT
8番 宮崎 竜成 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 井上 広大 サードゴロ 2アウト
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OUT
6番 安田 尚憲 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
5番 柳田 悠岐 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 サードフライ 2アウト
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3番 近藤 健介 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
2番 周東 佑京 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
ロ1-1ソ
1番 正木 智也 ライトホームラン ソフトバンク得点！ ロ 1-1 ソ
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OUT
5番 西川 史礁 ライトフライ 3アウト
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OUT
ロ1-0ソ
4番 藤原 恭大 ファーストゴロ ロッテ得点！ ロ 1-0 ソ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
3番 佐藤 都志也 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
2番 Ｎ・ソト サードゴロ 1アウト
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OUT
1番 山口 航輝 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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