町の人の暮らしに寄り添い、その人生の最期まで見送ってきた男。今度は一人の「息子」として、最愛の母との別れに向き合う――フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、「最期までお付き合い 後編～母と息子 残された時間～」を、13日に放送する。

神奈川県大磯町の東光院で、住職・大澤さん(40)とともに地域の人々を支える古井さん(45)。一人暮らしの高齢者を見守り、ご遺体の搬送や処置、葬儀まで自ら行う。生前からよく知る人だからこそ、その人らしい別れの形を大切にしてきた。

そんな古井さんに避けられない別れが迫る。大阪で暮らす母・正代さん(71)に、がんが見つかり、余命1年と告げられたのだ。脳性まひがあり車椅子で生活してきた正代さんは、3人の子どもを育て上げ、障害者運動にも尽力してきた。彼女は抗がん剤治療を受けず、残された時間を自分らしく生きる道を選んだ。

古井さんにとって、幼い頃から母の介助は日常の一部だった。だが15歳で家を離れ、20代で事業に失敗。約2年半、家族との連絡を絶ってしまう。どん底を経て戻ってきた息子に対し、母が涙ながらに掛けた言葉は「生きていて良かった」だった。

母の病状が進むにつれ、古井さんは週に一度、大阪へ通うようになる。正代さんは自ら写真を選び、葬儀で流すメッセージも撮影。人生の締めくくりまで、自分の意思で決めていく。そして息子に伝えた最期の言葉とは…。

数々の最期に寄り添ってきた男が、「息子」として向き合う母との残された時間。離れていた歳月も、すれ違った過去も抱えながら、その最期をどう見送るのか。尾野真千子のナレーションで見つめていく。

涙する古井さん

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