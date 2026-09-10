









「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日に開催される。10日、プロ志望届の提出者が公示され、大阪桐蔭の谷渕瑛仁内野手が志望届を提出した。







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谷渕は強烈なスイングから鋭い打球を放つ、プロ注目の左の強打者。177センチ、77キロの体格で名門・大阪桐蔭では下級生時から主軸を担ってきた。



2年秋の近畿大会では、市和歌山戦で圧巻の打撃を披露。プロ注目右腕から3安打を放つと、最終打席では右翼スタンドへ本塁打を放ち、サイクル安打を達成。チームの中心打者として存在感を示し、翌春のセンバツ出場に大きく貢献した。



迎えた今春のセンバツでは「4番・DH」を任された。英明との準々決勝では、二塁打、本塁打、二塁打と3打数3安打2打点の大暴れ。6回には右翼ポール際へ一時勝ち越しとなるソロ本塁打を放つなど、チームの勝利に貢献した。



大会では5試合で19打数6安打、打率.316、1本塁打、5打点を記録。高校野球で今春から導入されたDH制の中で大阪桐蔭の4番を務め、全国の舞台でも持ち前の打撃力を発揮した。



高校最後の夏は大阪大会で敗れ、春夏連続となる甲子園出場には届かなかった。それでも、強豪・大阪桐蔭の主軸としてセンバツ優勝を経験し、全国の舞台でも一発を放った谷渕。



プロ志望を正式に表明した左の強打者が、今秋のドラフト会議で指名を勝ち取ることができるのか注目が集まる。















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